Explosion einer iPad-Batterie: Apple Store in Amsterdam evakuiert

Im Apple Store in Amsterdam explodierte am Sonntag Nachmittag gegen 14 Uhr die Batterie eines iPads. Etwa um 14:20 traf die Feuerwehr ein und konnte glücklicherweise die Situation schnell unter Kontrolle bringen. Apple-Mitarbeiter handelten bedacht und brachten das iPad in ein mit Sand gefülltes Behältnis. Durch die ausgetretenen Chemikalien wurden drei Apple-Mitarbeiter wegen Atemproblemen behandelt und der Apple Store kurzzeitig geschlossen. Um 15 Uhr konnte der Apple Store aber wieder seine Pforten öffnen.Was genau die Explosion verursachte und ob es sich um ein Ausstellungsstück oder ein mitgebrachtes iPad eines Kunden handelte, ist unklar. Fertigungsfehler und Beschädigungen bei Lithium-Ionen-Akkus sind tückisch: Ist das Gehäuse des Akkus beschädigt, kommt es schnell im Inneren zu einer gefährlichen Reaktion, bei der eine große Menge Energie frei wird. Der Akku bläht sich auf, erwärmt sich und es treten unter Umständen giftige Chemikalien aus.Beobachten Nutzer hohe Wärmeentwicklung oder ein Aufblähen des Akkus bei mobilen Geräten wie iPhones, iPads oder Macs, sollten die Geräte auf keinen Fall weiter verwendet, aufgeladen oder gar selbst repariert werden. Schnellstmöglich sollten diese zu einem Apple Store oder zertifizierten Händler gebracht und repariert werden - sonst drohen Brände und Verätzungen.