Evil Genius 2 in Aussicht gestellt - Weltherrschaft auf dem Mac?

Ein James-Bond-Film ohne den bösen Gegenspieler mit seinen Allmachtsfantasien wäre recht fad, auch wenn der Geheimagent seiner Majestät die Hauptrolle spielt. In dem Strategiespiel Evil Genius übernimmt dagegen der Bösewicht die Hauptrolle und muss den Geheimagenten trotzen, die ihn von seinen Weltherrschaftsplänen abbringen wollen. Nun ist offenbar eine Fortsetzung des Klassikers geplant.Das zuständige Entwickler-Studio Rebellion besitzt seit zehn Jahren die Rechte an Evil Genius und hatte vor einigen Jahren eine modifizierte iOS-Variante für iPhone und iPad veröffentlicht. Das große Interesse des mittlerweile wieder zurückgezogenen iOS-Spiels hat offenbar dazu geführt, dass Rebellion nun an einer Fortsetzung arbeitet Der Fokus der Entwicklung liegt aktuell auf der 3D-Engine und der Unterstützung von Windows-PCs. Rebellion schließt aber die Unterstützung weiterer Plattformen ausdrücklich nicht aus. Dies ist insofern bemerkenswert, da der erste Teil von Evil Genius ursprünglich nur für Windows verfügbar war. Durch GOG fand Evil Genius aber vor einigen Jahren auch den Weg auf den Mac.Wann nun der zweite Teil auf den Markt kommt, ist noch nicht abzusehen. Da die Entwicklungen erst vor kurzem begonnen haben, ist frühestens im kommenden Jahr mit einer Veröffentlichung zu rechnen. Wer nicht so lange warten will, kann sich zum Glück immer noch mit dem ersten Teil vergnügen und die Weltherrschaft an sich reißen.