Erstes Unboxing-Video des iPhone 8 (PRODUCT)RED: Anderes Rot als beim 2017er Modell

Schwarze Frontseite, helleres Rot

Das seit gestern zum Verkauf angebotene iPhone 8 (PRODUCT)RED ist in einem ersten Unboxing-Video zu sehen. Marques Brownlee führt die bei neuen Apple-Geräten schon gewohnte YouTube-Auspackzeremonie durch und geht auf einige Besonderheiten des iDevice ein. Auffällig ist der im Vergleich zum letztjährigen roten iPhone geänderte Farbton.Nachdem Apple im März 2017 die rote Special Edition des iPhone 7 veröffentlicht hatte, gab es in den einschlägigen Foren schnell Kritik an der weißen Frontpartie des Geräts. Ob der Unmut einiger Nutzer zu Apple durchdrang und zu einem Umdenken des Unternehmens führte, ist nicht bekannt. Die Frontseite der 2018er Variante jedenfalls kommt nicht mehr in Weiß, sondern in Schwarz daher.Der rote Farbton der Rückseite ist zudem deutlich heller als beim 2017er Modell. Die geänderte Farbe kann auch mit dem Wechsel des Gehäusematerials von Aluminium zu Glas zusammenhängen, sofern Apple den alten Farbton als nicht passend für die Glasoberfläche empfand.Preislich und technisch unterscheidet sich das rote iPhone 8 (Store: ) nicht von den herkömmlichen Modellen. Anders als bei den sonstigen iPhone-Varianten leitet Apple einen Teil der Einnahmen an die Initiative zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria weiter.