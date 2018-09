Erstes Mojave-Bugfix-Update nun auch als Public Beta

Apple veröffentlicht normalerweise recht schnell das erste Fehlerbereinigungs-Update, sobald eine große neue Betriebssystemgeneration erschienen ist. Seit Dienstag steht nun die erste Entwicklervorabversion von macOS 10.14.1 für eingetragene Entwickler zum Download bereit. In der Update-Beschreibung nennt Apple leider nicht, welche Fehler das 10.14.1 bereinigt – Apple schreibt nur, dass in 10.14.1 mit der Buildnummer 18B45d keine Mängel bekannt sind.Über das öffentliche Testprogramm hat Apple nun auch das macOS-10.14.1-Update zum Download bereitgestellt. An Apples Testprogramm kann jeder Interessierte kostenfrei teilnehmen und Vorabversionen von macOS, iOS und tvOS herunterladen. Vorabversionen des Uhren-Betriebssystem watchOS stehen allerdings nach wie vor nur eingetragenen Entwicklern zur Verfügung.Vor der Installation von Vorabversionen sollte man allerdings bedenken, dass diese möglicherweise nicht bekannte Fehler mitbringen – zumindest sollte man vor der Installation ein Backup anfertigen, um bei großen Schwierigkeiten zurückwechseln zu können. Der Einsatz in Produktivumgebungen sollte möglichst vermieden werden, besonders bei größeren Updates.