Erstes Foto der Apple Watch Series 5 aufgetaucht?

Modellnummer einer unveröffentlichten Generation

Photoshop oder echt?

Die Apple Watch Series 4 erschien im Herbst 2018 mit leicht verändertem Design, aber einem deutlich größerem Bildschirm, welcher nun bis in die abgerundeten Ecken der Uhr hineinreicht. Dadurch steigerte Apple den Nutzwert der Watch deutlich, da auf dem Bildschirm nun mehr Platz für Informationen ist. Auch in diesem Jahr soll eine neue Generation der Apple Watch erscheinen – es ist aber nicht davon auszugehen, dass Apple in diesem Jahr maßgebliche Designänderungen durchführt. Im Vorfeld wurde bekannt, dass wohl zwei neue Gehäusevarianten eingeführt werden: Keramik und Titan Über ein französisches Instagram-Konto wurde von Steven Huon ein Bild einer Uhr veröffentlicht, welche mit watchOS 6 betrieben wird und sich als Modell A2157 zu erkennen gibt. Äußerlich sieht die Uhr genauso aus wie die Series 4 – es sind keine Unterschiede zu erkennen. Bei der Uhr auf dem Foto handelt es sich um die Edelstahl-Variante in 44 mm.Die Modellnummer "A2157" ist derzeit nicht im Handel erhältlich. Allerdings veröffentlichte die Eurasian Economic Commission (EEC) die Modellnummern von zahlreichen neuen Macs, iPhones und iPads – sowie auch Apple-Watch-Modellen. Darunter findet sich genau diese Modellnummer A2157 wieder.Es ist nicht feststellbar, ob sich Steven Huon hier einen Scherz erlaubt hat und ein bearbeitetes Bild auf der Uhr angezeigt wird oder ob es sich tatsächlich um die Series 5 handelt. Kurz nach der Veröffentlichung des Fotos schaltete Huon sein Instagram-Konto auf Privat, sodass es nicht mehr einsehbar ist.