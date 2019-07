Erstes 16-Zoll-Notebook mit Edge-to-Edge-Display: Huawei sticht Apple aus

Fast rahmenloses Display mit 16 Zoll



Quelle: Huawei Quelle: Huawei

Schwächere Leistung als 15-Zoll-MacBook Pro

Die Gerüchte über ein neues MacBook Pro mit 16-Zoll-Display halten sich hartnäckig. Meldungen zufolge präsentiert Apple das künftige Topmodell im MacBook-Sortiment noch in diesem Herbst. Ein anderes Unternehmen hat schon heute einen entsprechenden Laptop vorgestellt. Das Honor MagicBook Pro erinnert nicht nur vom Namen her an die Konkurrenz aus Cupertino. Auch das Design dürfte Apple-Nutzern bekannt vorkommen. Beim Display macht die China-Konkurrenz jedoch einen moderneren Eindruck – nicht nur wegen der Größe.Das MagicBook Pro ist den Herstellerangaben zufolge der erste Laptop mit einem Edge-to-Edge-Display, das eine Diagonale von 16,1 Zoll bietet. Der schmale Rahmen um das Display ist der größte optische Unterschied zu den aktuellen Modellen des MacBook Pro, deren Display-Rahmen deutlich dicker auftragen.Das silberne Aluminiumgehäuse samt der schwarzen Tasten und des Touchpads wirkt für Nutzer des MacBook direkt vertraut. Nur die schwarzen Streifen links und rechts neben der Tastatur unterscheiden sich deutlich vom Design, das MacBook Pros schon seit langer Zeit aufweisen.Bei der Leistung hören die Gemeinsamkeiten zwischen dem MagicBook Pro und den Topmodellen des MacBook Pro auf. Das Huawei-Gerät verwendet eine Intel-CPU mit 15W TDP sowie vier Kernen. Entsprechend ist die Leistung mehr mit dem MacBook Air und dem Einsteiger-MacBook Pro vergleichbar als mit dem 15-Zoll-Flaggschiff aus Cupertino (45W TDP, sechs Kerne). Apple liegt diesbezüglich deutlich vor dem Notebook des chinesischen Konkurrenten.Um die Grafik kümmert sich beim Huawei-Laptop die Nvidia GeForce MX250. Beim SSD-Speicher zeigt sich das chinesische Unternehmen großzügiger als Apple: Kunden erhalten 512 Gigabyte. Ob Huawei allerdings auch auf die besonders schnelle Speicher-Variante setzt, die Apple verwendet, ist nicht bekannt. Mit 1,7 Kilogramm ist das MagicBook Pro zudem 130 Gramm leichter als Apples 15-Zoll-Modell.