Erster Platz bei der Kundenzufriedenheit: MacBooks und iPads vor allen anderen Anbietern

Apple vor Samsung und Amazon

Apple bei Laptops und Tablets vorne, Samsung bei Desktop-Rechnern

Tim Cook betont bei Apple-Keynotes gerne, wie überdurchschnittlich hoch die Kundenzufriedenheit mit den Produkten des Unternehmens ist. Eine Studie des American Customer Satisfaction Index (ACSI) gibt dem Apple-CEO recht. Demnach sind Nutzer mit Apple-Rechnern zufriedener als mit den Geräten der gesamten PC- und Tablet-Konkurrenz. Schon im Vorjahr schaffte es das Unternehmen beim ACSI-Ranking auf den ersten Platz.Der sogenannte „Household Appliance and Electronics Report“ ( PDF ) bezieht sich auf Computer-Nutzer in den USA. Apple bringt es auf der Spitzenposition – genau wie im Vorjahr – zu einem Prozentwert von 83, was die Anwenderzufriedenheit mit Produkten des Unternehmens angeht. Auf Rang 2 folgt Samsung mit 81 Prozent, was einem Prozentpunkt weniger als 2018 entspricht. Der Drittplatzierte Amazon erreicht 79 Prozent – der Rückgang im Vergleich zu letztem Jahr beträgt 4 Prozentpunkte. HP und Acer liegen knapp dahinter.Die Bezeichnung „Personal Computer“ ist insofern unter Umständen irreführend, als dass ACSI außer Desktop-Computern und Laptops auch Tablets dazuzählt. Während Samsung im Desktop-Bereich vor Apple führt, liegt das Unternehmen aus Cupertino mit den hauseigenen MacBooks und iPads auf den ersten Positionen der Segmente „Laptop“ sowie „Tablet“. So gelingt Apple der Gesamtsieg.Apple steht auch bei vielen der Einzelaspekte bei der Gunst der Kunden ganz oben – sei es das Produktdesign, die Features oder die verfügbaren Apps. ACSI errechnete die Kundenzufriedenheit über Interviews mit etwa 300.000 Verbrauchern in den USA.