Studie: Apple hat die zufriedensten Kunden aller Computer-Anbieter

Amazon und HP im Aufwind, Dell und Toshiba verlieren



Quelle: ACSI Quelle: ACSI

Kunden vor allem mit klassischen PCs zufrieden

Apple belegt mit 83 von 100 möglichen Punkten den ersten Platz in der jüngsten Kundenzufriedenheitsstudie des American Customer Satisfaction Index (ACSI). Schon im Vorjahr erreichte das Unternehmen mit der gleichen Punktzahl die höchste Position im Ranking. Die Teilnehmer der Studie schätzen insbesondere das Design, die Apps und Features von Apple-Produkten. ACSI spricht zwar allgemein von „PC-Anbietern“, bei denen die Kundenzufriedenheit untersucht wurde, doch es wurden auch Tablet-Hersteller berücksichtigt. Das erklärt den zweiten Platz des bislang nicht als Anbieter von Desktop-Rechnern oder Laptops in Erscheinung getretenen Versandriesen Amazon. Der Konzern klettert im Vergleich zum Vorjahr um drei Punkte und teilt sich Rang 2 mit Samsung.Während HP sich um einen Punkt verbessert, rutscht Asus um zwei Punkte und Dell sogar um drei Punkte ab. Toshiba verliert von den vertretenen Herstellern im Vergleich zu 2017 am deutlichsten.Von den befragten Teilnehmern verwenden 59 Prozent einen Laptop, 24 Prozent ein Tablet und 17 Prozent einen klassischen Desktop-PC. Obwohl Anwender inzwischen mobile Geräte in diversen Anwendungsszenarien häufig gegenüber klassischen Desktop-Rechnern bevorzugen, erreichen PCs in der Studie die höchste Zufriedenheitsrate. 83 Prozent sind mit ihrem Desktopgerät zufrieden. Dahinter folgen Tablets mit 80 Prozent und Laptops mit 75 Prozent.