Erster Apple-Film mit Studio A24 bringt Sophia Coppola und Bill Murray wieder zusammen

Drehbuch stammt von Oscar-Gewinnerin

Geschichte einer jungen Mutter

Das erste Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen Apple und dem Filmstudio A24 soll „On the Rocks“ heißen. Sophia Coppola wird laut Variety bei dem Spielfilm die Regie übernehmen. Dabei trifft sie auf Bill Murray, den Hauptdarsteller ihres ersten erfolgreichen Projektes. Zuletzt arbeiteten die beiden in „A Very Murray Christmas“ 2015 für Netflix zusammen. Dort spielte auch die zweite Hauptdarstellerin von „On the Rocks“, Rashida Jones, mit. Apple hatte die Zusammenarbeit mit A24 im November verkündet.Berichten zufolge band der iPhone-Produzent das Studio von „Ex Machina“ und “The Witch“ für zwei Jahre an sich. Nun scheinen sich beide Partner auf ein erstes Projekt geeinigt zu haben: „On the Rocks“. Dabei vereinen sie Sophia Coppola und Bill Murray, die bereits mit „Lost in Translation“ Erfolge feierten. Ihr Drehbuch dafür gewann 2004 den Oscar. Darum verwundert nicht, dass sie auch bei „On the Rocks“ das Skript liefern wird. Neben Murray soll Rashida Jones eine weitere Hauptrolle erhalten. Sie spielt seit 2016 die Protagonistin in der Comedyserie „Angie Tribeca“ und war zuletzt in der Action-Komödie „Catch me“ im Kino zu sehen.In dem Spielfilm soll es um eine junge Mutter gehen, die mit ihrem Vater ein Abenteuer in New York erlebt. Der von Murray gespielte alternde Playboy verstärkt dabei die Bindung zu seiner Tochter. Bill Murray war in Coppolas „Lost in Translation“ für einen Oscar nominiert worden. Er hat zuletzt die Produktion von Jim Jarmuschs „The Dead Don't Die“ und Wes Andersons „The French Dispatch“ abgeschlossen. Rashida Jones führte gerade bei einer Dokumentation über ihren berühmten Vater Quincy Jones Regie. Es ist die zweite Produktion, die A24 mit Sophia Coppola startet, zuletzt haben beide an „The Bling Ring“ gearbeitet. 2013 erzielte der Film 210.000 US-Dollar an seinem ersten Wochenende und lief damit weit besser an als seinerzeit „Lost in Translation“ (40.000 Dollar). Die Arbeiten an „On the Rocks“ sollen nächsten Monat in New York beginnen.