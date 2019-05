Erste Benchmarks des neuen MacBook Pro mit 8-Kern-Prozessor aufgetaucht

8-Kern-Topmodell mit 2,4 GHz im Benchmarktest

Apples Performanceangaben glaubwürdig

5 GHz Turboboost – wie lange?

Am Dienstagabend stellte Apple überraschend neue MacBook-Pro-Modelle vor – das 15"-Topmodell verfügt nun über einen Core-i9-Prozessor mit 8 physikalischen und 16 virtuellen Kernen. Die Basistaktrate liegt bei 2,3 GHz, der Turboboost-Takt bei 4,8 GHz. Für 200 Euro Aufpreis gibt es einen 2,4 GHz-i9-Prozessor, welcher im Turboboost beeindruckende 5 GHz erreicht.Nun erschienen erste Testergebnisse des neuen Modells mit dem optional erhältlichen 2,4 GHz i9-Prozessor. Beim Geekbench-Test erreicht das Topmodell 5.879 Punkte im Single-Core-Benchmark – werden alle Kerne genutzt, liegt das Resultat bei beeindruckenden 29.184 Punkten:Das Gerät wurde mit macOS Mojave 10.14.5 getestet und ist mit 32 GB Arbeitsspeicher ausgestattet. Zum Vergleich: Das Topmodell aus dem Sommer 2018 mit sechs Prozessorkernen erreichte im Single-Core-Benchmark 5.384 Punkte und im Multi-Core-Test 22.620 Punkte – dies entspricht einer Steigerung um 10 bzw. 29 Prozent. Das Vier-Kern-Modell aus 2017 erreichte im Benchmark einen Single-Core-Wert von 4.223 Punkten, im Multicore-Test 15.119 Punkte – somit ist das 2019er-Modell bei Nutzung aller Kerne fast doppelt so schnell. Es ist keinesfalls selbstverständlich, dass bei einer Verdoppelung der Kerne auch eine Verdopplung der Performance erreicht wird – diverse Komponenten, wie beispielsweise der Speicherbus, wird von allen Kernen gemeinsam benutzt.Apple gibt an, dass das 2019er MacBook Pro im Vergleich zum Vorjahresmodell bei manchen Aufgaben um bis zu 40 Prozent schneller ist. Verglichen mit dem 4-Kern-Modell seien Steigerungen um bis zu 100 Prozent möglich, so Apple. Die ersten Benchmark-Resultate scheinen die Angaben von Apple zu bestätigen, wenn im synthetischen Benchmark-Test bereits eine Steigerung von knapp 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahres-MacBook feststellbar ist.Kurz nach der Vorstellung der MacBook-Pro-Modelle mit 6-Kern-Prozessoren im Sommer letzten Jahres kamen schnell Berichte auf, dass die Turboboost-Taktfrequenz nur in einem sehr kurzen Zeitraum aufrechterhalten werden kann. Durch dieses Verhalten waren die neuen Modelle teilweise sogar langsamer als die Vorjahresmodelle. Offensichtlich handelte es sich aber um einen Fehler in der Firmware – Apple besserte kurz darauf per Software-Update nach und die neuen Modelle konnten nun länger oberhalb des Basistaktes operieren.Noch ist komplett unklar, wie lange die neuen Modelle voll belastet werden können, ohne die Taktrate aufgrund der resultierenden Hitze reduzieren zu müssen. Apple veränderte das Design und die Bauhöhe der Geräte nicht, so dass die thermische Belastung bei der sehr geringen Gehäusedicke auf jeden Fall eine Herausforderung darstellt.Das Topmodell der 2018er-Reihe setzt einen Intel i9-8950HK ein, im 2019er-Modell kommt in der höchsten Ausstattungsvariante ein i9-9980HK zum Einsatz. Hoffnungsvoll stimmt, dass Intel die Thermal Design Power (TDP) beider Prozessoren mit 45 Watt angibt – der neuere 8-Kern-Prozessor benötigt Intel nach also eine ähnliche Kühlung wie der 6-Kern-Chip aus dem Vorjahresmodell.