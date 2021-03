Erneut Probleme mit externen Displays: Mac mini (M1) weckt Bildschirm nicht aus dem Ruhemodus

Mac mini wacht auf – Bildschirm aber nicht

Lösung per Software-Update?

Wer einen externen Bildschirm bei der Arbeit mit seinem ARM-Mac verwenden möchte, sollte sich einiger Einschränkungen und Probleme bewusst sein: Tatsächlich lassen sich bei den Vorgängermodellen mit Intel-Chips mehr Monitore anschließen als das mit den M1-Macs der Fall ist – eine Übersicht über die Möglichkeiten finden Sie hier . Ferner berichten einige Anwender von Schwierigkeiten: So beklagen manche Nutzer rosafarbene Bildpunkte auf den Displays, wenn diese mit einem Mac mini (M1) verbunden sind. Das sind aber nicht die einzigen Ärgernisse, mit denen sich Anwender herumschlagen müssen.Seit der Veröffentlichung des Mac mini mit ARM-Chip häufen sich die Beschwerden von Nutzern in einschlägigen Foren wie bei Apple und MacRumors zu einem bestimmten Phänomen: Betroffene monieren, dass ihr Mac einen externen Monitor nicht „aufzuwecken“ vermag. Befinden sich der Bildschirm und der Rechner im Ruhemodus, bleibt der Monitor oft einfach schwarz. An Lösungsversuchen mangelt es nicht: Nutzer erklärten, bereits HDMI-Kabeln ausgetauscht und andere Displays verwendet zu haben. Es scheint auch keine Rolle zu spielen, ob der Bildschirm über eine HDMI- oder Thunderbolt-Verbindung angeschlossen ist. Einige Betroffene verzeichnen außerdem die oben erwähnten rosafarbenen Pixel, wenn der Monitor eingeschaltet ist.Kurios: Vereinzelt weisen Nutzer darauf hin, dass ihr Monitor nach dem „Aufwachen“ kein Bildsignal empfängt, wohl aber über diese Tatsache informiert – und die Information „Kein Signal“ auf dem Bildschirm aufploppt. Eine Lösung gibt es für das Problem aktuell nicht: Betroffene können lediglich das Kabel abziehen und wieder anschließen, was aber nicht immer zum Erfolg führt. Als Workaround bietet sich auch die Deaktivierung des Ruhemodus beim Mac an. Bislang schafft die Beta-Version von macOS 11.3 keine Abhilfe. Apple arbeitet aber nach eigenen Angaben bereits an einer Lösung für die rosafarbenen Bildpunkte und nimmt sich hoffentlich auch dieses Phänomens an.