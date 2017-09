Erfahrungsberichte: Die Apple Watch Series 3

Keine Empfehlung von The Verge

Mobilfunkprobleme verbreitet - und kurze Akkuzeit bei LTE-Nutzung

Hingegen lange Ausdauer bei alltäglicher Verwendung - und weiteres Lob

Die Auslieferung der Apple Watch 3 beginnt am Freitag, also morgen. Wer vor einer Woche direkt nach Beginn der Vorbestellungsphase eine Bestellung aufgab, hat gute Chancen, auch pünktlich beliefert zu werden. Eine halbe Stunde später war die Lieferprognose allerdings schon bei zwei bis drei Wochen angelangt, inzwischen sind es bei vielen Modellen bis zu vier Wochen. Auf die Apple Watch Edition mit grauem Gehäuse muss sogar sechs Wochen gewartet werden. Generell sind die LTE-Modelle stärker nachgefragt als die die Varianten ohne Mobilfunkchip - weswegen für eine Apple Watch mit Edelstahl- oder Keramikgehäuse auch mehr Geduld aufgebracht werden muss. Während Normalsterbliche somit frühestens morgen ihre Apple Watch der dritten Generation in Händen halten können, versorgte Apple einige ausgesuchte Tester bereits vorab mit Exemplaren. Daher liegen inzwischen einige Erfahrungsberichte vor.Wie gestern bereits berichtet, hat die Apple Watch noch Probleme, zwischen Netzwerken zu wechseln. Apple bestätigte dies und kündigte ein Update an (siehe ). Der genannte Fehler ist einer der Gründe, warum The Verge nicht zufrieden mit dem Gerät ist. Weder funktioniere die Apple Watch verlässlich im Mobilfunk, noch habe Siri an Nützlichkeit gewonnen. Auch integriertes Musik- oder Podcast-Streaming vermisst die Testerin. Lob gibt es hingegen für watchOS 4 - und allem voran das stark verbesserte Erfassen des Herzschlages samt umfangreicher Auswertungen.Auch andere Tester stießen direkt auf die Mobilfunkprobleme, weswegen zu hoffen bleibt, dass Apple sehr rasch ein erstes Softwareupdate nachschiebt. TechCrunch bezeichnet LTE in der Uhr als "etwas befreiend", allerdings konnte er noch keine Situation finden, in der er diese neue Freiheit auch wirklich benötigt hätte. Das Wall Street Journal fügt hinzu, wie stark die Akkulaufzeit durch LTE-Nutzung leidet. Länger als einen halben Tag halte dann nämlich der Akku nicht - wenngleich dieses Szenario wohl ebenfalls nicht dem Alltag entspricht, denn meistens ist ein iPhone in der Nähe und übernimmt dann den Empfang."Exzellente Akkulaufzeit" bescheinigt hingegen der Sydney Morning Herold . Bei ihm kam es weder zu Netzwerk-Problemen noch zu anderen Schwierigkeiten. Im alltäglichen Szenario halte die Apple Watch bei ihm rund drei Tage durch. Es ist aber davon auszugehen, dass der Tester die Watch eher als Uhr denn aktiv als Computer am Handgelenk nutzt. Von der New York Times gibt es Lob in höchsten Tönen. Es handle sich bei der Series 3 um die erste Smartwatch, die man wirklich empfehlen könne. Zwar zieht der Tester das Fazit, nicht von seiner bisherigen Armbanduhr auf die Apple Watch umzusteigen, dennoch empfiehlt er interessierten Nutzern den Kauf. Haltbar, schön designt und ein sehr einfach zu verwendender Fitness-Tracker für alle, die genauere Auswertungen über ihre Aktivität möchten, heißt es im Bericht.