Endlich TestFlight für den Mac?

Ankündigung am Dienstag?

Externe Software-Tests sind für Entwickler schwer zu organisieren: Die Vorabversionen müssen den Weg auf die Geräte der Nutzer finden und bei aktualisierten Beta-Versionen muss der Entwickler alle Tester benachrichtigen. Unter iOS kommt noch hinzu, dass nicht einfach externe Apps außerhalb des App Stores installiert werden können – hier muss zuerst die Identifikation des Gerätes auf App Store Connect hinterlegt und dem Tester eine entsprechende Version zur Verfügung gestellt werden. Daher kaufte Apple Anfang 2014 "Burstly", die mit TestFlight das Testen von Apps auf Mobilplattformen vereinfachten. Damals unterstützte TestFlight auch Android-Geräte – doch Apple stellte die Unterstützung für das Google-System ein und stellte den Dienst für alle Apple-Entwickler kostenfrei zur Verfügung. Über TestFlight ist es möglich, interne und externe Tester einzuladen, bei Aktualisierungen zu benachrichtigen und Fehlerberichte zu erhalten.Doch seit der Vorstellung vor mehr als sechs Jahren steht TestFlight nicht für den Mac zur Verfügung. Jahr für Jahr hoffen Entwickler zur Worldwide Developers Conference auf die Einführung von TestFlight für macOS. Von Apple gibt es aktuell aber keinerlei Aussage bezüglich TestFlight für den Mac. The Verifier " will nun erfahren haben, dass Apple auf dem "One More Thing"-Event am kommenden Dienstag TestFlight für den Mac ankündigt. Bereits zur WWDC 2020 vermeldete "The Verifier", dass Apple an einer Umsetzung von TestFlight für den Mac arbeitet – doch eine Vorstellung blieb im Sommer aus.Etwas verwunderlich ist, dass das "One More Thing"-Event am 10. November sich nicht an Entwickler, sondern an Endverbraucher richtet – daher wäre eine Einführung von TestFlight im Event-Video merkwürdig. Doch nichts spricht gegen eine Einführung ohne große Video-Ankündigung.Bereits im August aktualisierte Apple die TestFlight-App und änderte das Icon der iOS-Version, welches nun stark an die Gestaltung der Piktogramme in macOS Big Sur erinnert. Dies könnte ein erster Hinweis sein, dass Apple TestFlight bald endlich auch auf dem Mac anbietet.