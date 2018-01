Ende wegen geringer Einnahmen: FTP-Client Transmit für iOS wird eingestellt

Transmit für iOS rechnet sich nicht

Bald nicht mehr verfügbar

Mac-Version bleibt

App-Anbieter Panic hat das Ende der iOS-Version von Transmit, dem hauseigenen Tool zur Datenübertragung per FTP, WebDAV oder Amazon S3, verkündet. Die Anwendung könne nicht mehr kostendeckend weiterentwickelt werden, so das Unternehmen im entsprechenden Blogeintrag . Die Mac-Version der Anwendung sei nicht betroffen.Transmit zählt auf dem Mac seit vielen Jahren zu den etablierten FTP-Lösungen. 2014 entschloss sich Panic dazu, auch eine Variante des Programms für iPhone und iPad anzubieten, da die seinerzeit aktuelle iOS-Version 8 die Funktionsmöglichkeiten für Drittanbieter-Apps entscheidend erweiterte.Nutzer zeigten sich laut Panic durchaus angetan von Transmit und dem dazugehörigen Feature-Umfang. Doch trotzdem blieben die Verkaufszahlen unter den Erwartungen.Der Entwickler nennt die geringen Umsätze des Tools als Grund für die baldige Einstellung. 2017 lagen die Einnahmen von Transmit (iOS) bei rund 35.000 US-Dollar, was nur einem winzigen Bruchteil des Gesamtumsatzes des Unternehmens entsprach. Mit dem Geld sei noch nicht einmal eine halbe Entwickler-Stelle zu finanzieren – geschweige denn Mitarbeiter, die Vollzeit arbeiten, so Panic. Hinzu komme die neue Dateien-App in iOS 11, deren Funktionalität sich zum Teil mit Transmit überschneide. Zudem würde eine neue App „Transmit 2“, für die auch Käufer der jetzigen Version nochmal zahlen müssten, wahrscheinlich nicht helfen.Das FTP-Tool wird bald aus dem App Store verschwinden. Der Entwickler nennt zwar keinen genauen Zeitpunkt, Interessen sollten sich aber dennoch beeilen, da es nicht mehr allzu lange dauern dürfte.Momentan ist Transmit für iOS noch für 10,99 Euro verfügbar (Store: ). Updates wird es keine mehr geben. Die aktuelle Version unterstützt übrigens bereits das iPhone X. Wer Transmit für iOS in den letzten 60 Tagen erwarb, kann sich bezüglich einer Rückerstattung des Kaufpreises an Panic wenden (E-Mail: support@panic.com). Transmit 5 für den Mac ist von der Einstellung nicht betroffen. Die Version für Apple-Rechner verkauft sich Panic zufolge im Gegensatz zur iOS-Variante sehr gut.