Eine Woche Abstürze der Apple Watch - ein Problem, das sich von selbst löste

Warum die Apple Watch abstürzte

Problem behebt sich von selbst

In den Anfangsjahren des iPhones war es zu einem unrühmlichen Running Gag geworden, dass der integrierte Wecker pünktlich zur Zeitumstellung im Frühjahr oder im Herbst ausfiel. Seit iOS 8 gab es dann glücklicherweise keine Probleme mehr mit zweimal pro Jahr auftretendem, iOS-bedingtem Verschlafen. Dafür machte die Apple Watch in den vergangenen Tagen Probleme - genauer gesagt der Abruf von Wetterdaten via Siri. Viele Nutzer berichteten, die Apple Watch stürze anschließend ab und starte sich neu. Genauer gesagt gibt es keinen Systemabsturz, sondern das Springboard beendet sich unerwartet und muss erneut geladen werden. Das Springboard ist für die Verwaltung des Homescreens sowie das Starten von Apps zuständig. Der Neustart des Springboards nimmt erheblich weniger Zeit als der komplette Reboot des Systems in Anspruch.Warum der Fehler auftritt, konnte bereits recht gut eingegrenzt werden. Die Umstellung auf Winterzeit erfolgt nicht überall zum selben Datum. In den USA beispielsweise war noch bis gestern Sommerzeit, Europa hatte hingegen schon ein Wochenende früher umgeschaltet. Sobald die Wetter-App eine Anfrage beantworten musste, die sich auf einen Ort bezog, in dem noch Sommerzeit herrschte, kam es zum Crash des Springboards. Hatte man also US-Orte abgerufen, gab es tagelang Abstürze.Ein Software-Update ist jetzt nicht mehr erforderlich. Nachdem auch in den USA nun Winterzeit herrscht, funktioniert alles wieder wie gewohnt. Es bleibt zu hoffen, dass Apple den Fehler dennoch beseitigt, denn im März würde sonst wieder ein sehr ähnliches Verhalten auftreten. Hierzulande beginnt die Sommerzeit 2018 am 25. März, in den USA allerdings schon am 11. März. Da es in den letzten beiden Jahren zu keinen Crashs bei der Wetterabfrage kam, handelt es sich offensichtlich um einen erst mit watchOS 4 eingeführten Bug oder um eine kürzlich erfolgte, serverseitige Anpassung.