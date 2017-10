Dynaudio präsentiert kabellose Lifestyle-Lautsprecherserie mit RoomAdapt-Technologie

Von der Quelle bis zum Lautsprecher ist die gesamte Elektronik in einem Gehäuse vereint (All-In-One)

drahtlose Ansteuerung per Bluetooth und/oder WLAN

App-Steuerung

Music 1

Music 3

Music 5

Music 7

"So einfach wie das Einschalten des Radios, aber mit individuell abgestimmter Musik"

RoomAdapt – Automatisch bester Klang

Unter dem Begriff "Lifestyle-Lautsprecher" lassen sich Produkte zur Musikwiedergabe zusammenfassen, die vor allem folgende Kriterien erfüllen:Mittlerweile gibt es kaum noch einen größeren HiFi-Hersteller, der nicht mindestens einen einfachen Bluetooth-Lautsprecher im Sortiment hat. Als einer der letzten unter den großen Namen der HiFi-Branche zieht nun auch Dynaudio nach und präsentiert gleich eine ganze Familie von Lifestyle-Lautsprechern unter dem simplen Namen "Music". Das System besteht zum Start aus vier Modellen unterschiedlicher Größe:(499€ UVP) ist batterie- und netzbetrieben. Der Speaker arbeitet mit einem 4-Zoll-Tieftöner und einem 1-Zoll-Softdome-Hochtöner. Pro Chassis kommt ein eigener 40W Class-D-Verstärker zum Einsatz. Der eingebaute Akku soll bis zu acht Stunden durchhalten.(649€ UVP) ist ebenfalls batterie- und netzbetrieben. Dieses Modell verfügt über einen 5-Zoll-Tieftöner und zwei 1-Zoll-Softdome-Hochtöner und drei Verstärkern mit je 40W. Auch in diesem Fall soll der Akku bis zu acht Stunden netzunabhängigen Musikgenuss ermöglichen. Außerdem ist eine Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.(799€ UVP) ist netzbetrieben, hat einen 5-Zoll-Tieftöner, zwei 3-Zoll-Mitteltöner und zwei 1-Zoll-Softdome-Hochtöner. Die Gesamtverstärkerleistung liegt bei 250 Watt, wobei jeder Treiber mit einem eigenen 50 Watt Verstärker ausgestattet ist. Auch hier wird eine Fernbedienung mitgeliefert.(999€ UVP) ist netzbetrieben und das derzeitige Topmodell der Serie. Zur Schallwandlung sind zwei 5-Zoll-Tieftöner, zwei 3-Zoll-Mitteltöner und zwei 1-Zoll-Softdome-Hochtöner mit einer Gesamtleistung von 300W eingebaut (6x 50W). Fernbedienung inklusive.Zum Bedienkonzept gehört die App "Music Now" (iOS und Android). Hauptfeature der App ist ein Algorithmus, welcher den Musikgeschmack des Nutzers erlernen soll und auf Knopfdruck Wiedergabelisten entsprechend automatisch generiert. Mittels der damit erzeugten Playlists kann der Nutzer mit einem einzigen Knopfdruck die Musikwiedergabe starten.– sagt Dynaudio. Neben den intelligenten Music Now-Wiedergabelisten mit verschiedenen Nutzerprofilen unterstützt die App Internetradiostationen, TIDAL Alben, Künstler, Spotify Wiedergabelisten und mehr. TIDAL kann direkt über die App genutzt werden, während Spotify über den „Now Playing”-Bildschirm hinzugefügt werden kann.Eine weitere Besonderheit von Dynaudio "Music" ist die sogenannte RoomAdapt-Technologie. Darüber wird registriert, wo der Lautsprecher platziert wird, zum Beispiel in einer Ecke, vor einer Wand oder im freien Raum, worauf hin ein optimiertes Klangprofil generiert wird. – Eine gewisse Ähnlichkeit zu Apples HomePod und dessen "automatischer Technologie zur Raumerkennung" ist da nicht von der Hand zu weisen. Details zu der von Dynaudio verwendeten Technik sind derzeit noch rar, aber im Gegensatz zum HomePod mit dessen rundumstrahlenden Treibern, 6 Mikrofonen und der (vermutlich) zum Einsatz kommenden Beamforming-Technologie dürfte die automatische Klanganpassung der Dynaudio Music-Komponenten etwas simpler gestrickt sein.Dynaudio verspricht dank RoomAdapt eine deutlich verbesserte Bass- und Mittenwiedergabe. Darüber hinaus soll mit einer weiteren Technik namens NoiseAdapt eine bessere Detailabbildung selbst bei niedrigen Lautstärken und selbst bei starken Nebengeräuschen möglich sein.Alle Lautsprecher der Serie können Musik über WLAN, Spotify Connect, aptX Bluetooth und Apple AirPlay streamen. Auch DLNA Netzwerkwiedergabe wird unterstützt. Darüber hinaus können drahtgebundene Quellen über USB und analog über 3,5mm Klinke angeschlossen werden. Music 5 und Music 7 bieten zudem digitale optische Eingänge, Music 7 außerdem noch HDMI mit Rückkanal (ARC; Audio Return Channel), womit sich das Gerät als Soundbar für die Nutzung am TV anbietet. Multiroom funktioniert mit bis zu sechs Lautsprechern in unterschiedlichen Gruppen und individueller Kontrolle per App.Angeboten werden die Lautsprecher zu den oben genannten Preisen in den Farben Light Grey, Dark Grey, Red und Blue. Verkleidet sind die kantig gestylten Speaker mit hochwertigem Tuch des dänischen Textilhauses Gabriel. Bei den Modellen Music 5 und 7 kann das Vlies der Frontgitter gewechselt werden. Zur Wandmontage werden optional passende Halterungen angeboten.