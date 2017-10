Dual-HDMI-2.0-Adapter von Sonnet für Thunderbolt 3 vorgestellt

Sonnet hat einen neuen Adapter vorgestellt, mit dem sich an einem Thunderbolt-3-Anschluss gleich zwei HDMI-Displays mit einer Auflösung von 4K (oder weniger) betreiben lassen. Alternativ lässt sich über die zwei HDMI-Stränge auch ein 5K-Display ansteuern. Voraussetzung ist hierfür natürlich ein Mac mit Thunderbolt-3-Anschluss. Macs mit Thunderbolt-2-Anschluss oder älter bleiben außen vor.Der Adapter unterstützt über beide HDMI-Anschlüsse deutlich mehr Auflösungen als die ebenfalls verfügbare DisplayPort-Variante. Insgesamt fünfzehn Auflösungen stehen zur Auswahl, wobei 4K mit 3.840 x 2.160 Pixeln die höchste und XVGA mit 1.024 x 768 Pixeln die kleinste Auflösung darstellen. Einfaches HD mit 1.280 x 720 Pixeln wird in den technischen Daten von Sonnet erstaunlicherweise nicht aufgeführt.Alle Auflösungen lassen sich an Macs mit einer Frequenz von 60 Hz ausgeben. Im Adapter integriert ist ein Sound-Chip, sodass sich der Ton des Macs über HDMI an die beiden Displays weiterleiten lässt. Den Strom bezieht der Adapter über den Thunderbolt-Anschluss des Macs, sodass auch mobiles Arbeiten möglich ist.Sonnets "Thunderbolt 3 to Dual HDMI 2.0 Adapter" soll in Kürze im Handel erhältlich sein. Der Preis wird in den USA bei 89,90 US-Dollar liegen, hierzulande sind mit Blick auf Händlerpreise beim Dual-DisplayPort-Adapter ( ) wohl ungefähr 100 bis 110 Euro zu erwarten.Weiterführende Links: