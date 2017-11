Doppelt so lang: Twitter bei 280 Zeichen

Nach einer kurzen Testphase gab der Kurznachrichtendienst Twitter jetzt an, eine wegweisende Änderung vorzunehmen: Das bislang geltende Limit von 140 Zeichen pro Tweet steigt auf den doppelten Umfang. Produktmanagerin Aliza Rosen äußerte sich in einer Stellungnahme und erklärte, warum der Schritt jetzt erfolgte. Man habe zuvor immer die Sorge gehabt, zu lange Tweets könnten die Timeline der Nutzer verstopfen. Allerdings zeigten die Tests, wie wenige Nutzer überhaupt Gebrauch von langen Nachrichten machten. Gerade einmal fünf Prozent der veröffentlichten Tweets habe überhaupt die Grenze von 140 Zeichen überstiegen, nur zwei Prozent lagen bei mehr als 190 Zeichen.Aus diesem Grund sei es unbedenklich, wenn Nachrichten doppelt so lang sein können. Die meisten Nutzer benötigen den zusätzlichen Platz nicht, wer jedoch möchte, muss sich nicht ganz so knapp fassen. Twitter befürchte nicht, dass sich daher für Leser etwas im Grundsatz ändere. Lediglich für die ersten Tage sei zu erwarten, überdurchschnittlich viele, sehr lange Tweets zu sehen. Noch eine weitere Statistik gibt es: Bislang reichten 9 Prozent der Tweets an das Limit von 140 Zeichen heran. Mit 280 Zeichen soll es nur noch jeder 100. Tweet sein. Die Werte beziehen sich allerdings ausschließlich auf den englischen Sprachraum.