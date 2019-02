Divinity: Original Sin 2 bringt HDR-Gaming auf den Mac

Top-bewertetes Rollenspiel in überarbeiteter Version

Top-Features mithilfe Apple implementiert

Der Launch-Trailer zeigt beeindruckende Spielsequenzen des Fantasy-Rollenspiels

Per Controller, Trackpad und TouchBar bedienbar

Crossplattform-Multiplayer und Sonderpreis

Systemvoraussetzungen

Divinity: Original Sin 2 ist für macOS erschienen. Das Spiel erhielt die höchsten Wertungen im Erscheinungsjahr 2017 auf Metacritic – von allen dort gelisteten Spielen. Apple-Nutzer haben schon früh einen Blick auf die Adaption des Rollenspiels werfen dürfen: Der Mac-Hersteller zeigte sie letzten Oktober auf der Keynote.Nach Aussagen von Mac Gamer HQ stellt Original Sin 2 das höchst bewertete Rollenspiel aller Zeiten dar. Laut Pressemitteilung des Publisher Larian Studios hat das Spiel über 200 Preise gewonnen und ist über zwei Millionen Mal über die Ladentheke gegangen. Es erscheint auf dem Mac in der „Definitve Edition“. Diese Version unterstützt 4K-Gaming, besitzt eine verbesserte Physik-Engine und andere Features, die das Spiel in manchen Bereichen viermal schneller machen. Zudem hat Larian einige sinnvolle Gameplay-Modifikationen vorgenommen und viele Oberflächen und Texturen überarbeitet.In enger Zusammenarbeit mit Apples Metal-Entwicklungsteam hat Portierer Elveris die neue macOS-Fähigkeiten in Original Sin 2 eingebaut – einige besitzt das Spiel (noch) exklusiv. Zu allererst unterstützt es 64 Bit und Metal 1.2 nativ. Es ist zudem das erste Spiel auf dem Mac, das HDR (ab macOS 10.14) beherrscht und damit ein noch intensiveres grafisches Erlebnis verspricht. Mit einer macOS-Version ab 10.13, lässt sich der Titel über eine externe Grafikkarte spielen oder mithilfe von V-Sync Performance einsparen.Spieler dürfen zudem bei der Bedienung auf die TouchBar zugreifen. So ist es möglich, über die berührungssensitive Bedienleiste das Journal oder die Karte aufzurufen. Per Trackpad lassen sich ausgewählte macOS-Gesten zur Steuerung verwenden. Außerdem unterstützt Sin 2 eine große Auswahl von Controllern samt voller Vibrationskontrolle – natürlich auch alle MFI-zertifizierten Modelle. Die Spielstände lassen sich auf der iCloud speichern, um den Gerätewechsel möglichst einfach zu gestalten.Die beteilgten Studios bestätigten, dass sie Mac-Nutzern ermöglicht haben, mit PC-Spielern in gemischten Multiplayer-Matches zusammenzuspielen. Alle Mitstreiter müssen dazu nur dieselbe Version von Divinity: Original Sin 2 verwenden. Wer das Rollenspiel bereits als PC-Version über Steam erworben hat, kann zusätzlich die Mac-Version kostenfrei downloaden. Momentan hat Steam das Spiel von 44,95 auf 29,24 Euro heruntergesetzt. Der Sonderpreis gilt noch bis zum 11. Februar.Die offiziellen Hardware-Voraussetzungen hat Elveris ebenfalls bekannt gegeben. Während sich ein Intel Core i5 und 8 GB Ram noch nicht so heftig anhören, fallen die meisten Mac-Gamer wohl bei der gewünschten Grafikkarte heraus. Der Mac sollte mindestens eine HD Grafik 5000 oder eine Radeon R9 M290X eingebaut haben. 20 GB Speicherplatz auf der Festplatte und ein Betriebssystem das neuer als 10.13.5 ist, fallen dabei nicht mehr sehr ins Gewicht. Das Spiel unterstützt alle MacBook Pro ab 2016 (late), MacBook Air ab Mitte 2017, iMacs mit AMD-Grafikkarten und MacPro-Modelle ab 2013. Wer einen Mac mini von letztem Jahr sein Eigen nennt, darf ebenfalls – abhängig von den Detaileinstellungen – mit ruckelfreier Performance von Sin 2 rechnen.