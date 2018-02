Diese Audio-Quellen unterstützt der HomePod direkt

Apple Music

Lange war nicht klar, ob der HomePod auch direkt mit iTunes Match kompatibel ist. Auf einem Presse-Termin wurde dies zwar bestätigt, nun hat Apple aber auch die technischen Spezifikationen auf der Apple-Webseite angepasst.Folgende Audio-Quellen unterstützt der HomePod nativ, ohne dass ein Mac- oder iOS-Gerät in Reichweite sein muss:: Hat der Käufer ein laufendes Apple-Music-Abo, lassen sich natürlich alle Lieder direkt abspielen.: Käufe im iTunes Store stehen ebenfalls mittels Nachfrage bei Siri zum Abspielen bereit.: Hat der Nutzer seine iTunes-Bibliothek über die iCloud Music Library hochgeladen, stehen die Songs ebenfalls zum Streamen zur Verfügung.: Selbiges gilt für iTunes Match, auch diese Inhalte sind verfügbar.: Hat der Kunde Podcasts abonniert, lassen sich diese auch mittels Siri abspielen. Es ist aber unklar, ob auch spezielle Folgen aufgerufen werden können.: Apples Live-Radio-Sender kann auch ohne Apple-Music-Abo angehört werden.: Zu guter Letzt unterstützt Apple natürlich auch AirPlay, sodass Mac, iPhone oder iPad als drahtlose Musikquelle dienen können.Folgende Audio-Formate unterstützt der HomePod:Kommende Woche Freitag wird der HomePod in den USA, Australien und Großbritannien erstmalig ausgeliefert. In Deutschland soll der HomePod dieses Frühjahr in die Läden kommen.