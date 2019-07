Die wertvollsten Gebäude der Welt: Apple Park weit vorne

Baukosten: Sechstteuerstes Gebäude der Welt

Grundstückswert: Weit mehr als jeder andere im Silicon Valley.

Blickt man auf die Geschichte des Apple Park, so handelte es sich um eine beeindruckend schnell und unkompliziert durchgeführte Architektur- und Bauleistung. 2011 wurde das Projekt genehmigt, 2013 begannen die Arbeiten, 2014 war vom alten HP-Gelände auf dem Grundstück schon nichts mehr zu erkennen, 2015 ließ sich die Form des Gebäudes deutlich erkennen, 2016 begann die Begrünung des Geländes – und im September 2017 veranstaltete Apple die erste Keynote in der hauseigenen Veranstaltungshalle im Apple Park. Eine kleine Foto-Zeitreise vom alten HP-Gelände hin zum Apple Park bietet übrigens dieser Artikel: Rund fünf Milliarden Dollar soll der Bau des Apple Park gekostet haben. Dies sind rund zwei Milliarden Dollar mehr als in der ersten Prognose – und 1,1 Milliarden Dollar mehr als der Neubau des World Trade Centers. Weltweit gesehen befindet sich Apple damit auf Rang 6 der teuersten Gebäude, hinter Masjid Al Haram (Mekka, 100 Mrd.), ITER in Frankreich (25 Mrd.), Abraj Al Bait (ebenfalls Mekka, 16 Mrd.), das Kernkraftwerk Olkiluoto 3 in Finland (6,2 Mrd.) und den Marina Bay Sands in Singapur (5,5 Mrd.).Aus der Steuerschätzung des Santa Clara County geht hervor, dass der Apple Park eines der wertvollsten Gebäude der Welt ist. Für die Berechnung der Immobiliensteuern veranschlagten die Prüfer 3,6 Milliarden Dollar, das gesamte Grundstück wird sogar auf 4,1 Milliarden Dollar taxiert. Daraus resultiert eine Steuerlast von jährlich 40 Millionen Dollar, sofern Apple der Einstufung nicht widerspricht. In der Vergangenheit hatte es häufiger unterschiedliche Auffassungen gegeben, wie Apples Immobilien zu bewerten sind. In besagten Wert gehen nicht nur die Außenanlagen, sondern auch die Inneneinrichtung inklusive Mobiliar und sogar landwirtschaftliches Gerät zur Instandhaltung der Bäume und Wiesen ein. Im Großraum San Francisco liegt Apple mit großem Abstand an der Spitze, denn der Salesforce Tower mit seinen 326 Metern Bauhöhe kommt nur auf 1,7 Milliarden Dollar.