Die neuen App-Icons in iOS 11

Die gestern Abend veröffentlichte sechste Betaversion von iOS 11 enthält nur noch eine relativ übersichtliche Liste von bekannten Fehlern; für die offizielle Freigabe Anfang September ist also alles im Zeitplan. Neben Fehlerbehebungen wartet die neue Testversion dagegen auch mit der einen oder anderen optischen Neuerung auf. Insbesondere hat Apple einmal mehr verschiedenen vorinstallierten Apps ein neues Icon spendiert. Manche erhielten nur kleine Änderungen im Detail, bei anderen ist der Wechsel sehr viel augenfälliger.Einen offensichtlichen Grund hat die Neugestaltung des Symbols der Karten-App. War bislang immer ein Kartenausschnitt zu sehen, der die Nachbarschaft des Apple-Hauptquartiers am Infinite Loop darstellte, wechselt der die Ansicht nun auf die unmittelbare Umgebung des neuen Campus Apple Park. Die geographische Nähe der beiden Standorte ist auch daran gut ersichtlich, dass trotz des neugewählten Ortes derselbe Highway abgebildet ist, die Interstate 280.Mit iOS 7 wechselte Apple von plastischen Symbolen mit der Darstellung echter Materialien auf flachen, einfachen Look. Das Icon des App Stores geht in diese Richtung nun einen weiteren Schritt und ersetzt die gewohnte Trias aus Stift, Pinsel und Lineal durch drei einfache, sich überlappende Striche.Die Uhr-App stellt schon immer deswegen eine Besonderheit auf dem Home-Bildschirm dar, weil sie animiert ist und stets die aktuelle Uhrzeit anzeigt. Ab iOS 11 wird sie das mit leicht dickeren Ziffern für eine bessere Lesbarkeit tun. Ebenfalls dickere Ziffern erhält die Datumsangabe der Kalender-App. Die Änderung an der Einstellungen-App ist auf den ersten Blick kaum zu erkennen: Der kreisförmige Hintergrund des grauen Zahnrads ist jetzt in noch dunklerem Ton als vorher gehalten. Die stilisierte Kamera der Kamera-App verliert die beiden horizontalen Streifen und erscheint dadurch noch skizzenhafter.Bereits seit der ersten Testversion von iOS 11 für Entwickler erstrahlte die iTunes-App in neuem Glanz. Statt der üblichen, umkreisten Noten besteht sie künftig aus einem fünfzackigen Stern. Die Kontakte-App zeigt nicht mehr nur eine männliche Silhouette, sondern die Umrisse von zwei Personen, einem Mann und einer Frau. Leicht vergrößert wurde die Darstellung auf der Erinnerungen- und der Notizen-App. Dadurch sind dort weniger Linien als zuvor zu sehen. Die Erinnerungen-App wurde eine Weile versehentlich spiegelverkehrt dargestellt; diesen Fehler hat Apple mit der neuesten Betaversion wieder behoben.