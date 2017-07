Neue App-Icons in vierter Beta für iOS 11 und macOS High Sierra

iOS 11

Die Kontakte-App zeigt fortan die Silhouette von zwei Personen, einer männlichen und einer weiblichen. Sie werden von einem Kreis eingefasst. Zuvor waren an der Stelle nur die Umrisse eines Mannes zu sehen.

Die Anzahl der Ordnungspunkte bei der Erinnerungen-App wurden von vier auf drei reduziert.

Die Notizen-App zeigt größere Abstände zwischen den Zeilen, sodass nur noch zwei statt drei Trennstriche zu sehen sind.

macOS High Sierra

watchOS 4 und tvOS 11

Zwei Wochen nach der letzten Version hat Apple heute Nacht aktualisierte Betaversionen für iOS 11, macOS 10.13 High Sierra, watchOS 4 und tvOS 11 an Entwickler verteilt. Diesmal bringt das Update nicht nur eine Reihe von Fehlerbehebungen mit, sondern auch graphische Änderungen in einigen Details.Am offensichtlichsten sind die Neuerungen beim Betriebssystem für iPhone und iPad. Nachdem seit der ersten Betaversion schon bekannt ist, dass sich die App-Symbole von iTunes und dem App Store verändern werden, haben nun auch drei weitere der vorinstallierten Anwendungen neue Icons erhalten. Sie unterscheiden sich allerdings nur leicht von ihren seit iOS 7 bekannten Vorgängern:Es kann noch vorkommen, dass einige App-Icons spiegelverkehrt angezeigt werden, etwa die Erinnerungen-App. Dabei handelt es sich um die Variante für Sprachen, die von rechts nach links lesen; der Fehler dürfte bei einem kommenden Update behoben werden.Weitere Neuerungen in iOS 11 Beta 4 umfassen einen neuen Screen mit der Bitte, das Gerät per Touch ID oder Passcode zu entsperren. Er erscheint, wenn man aus dem Sperrbildschirm Mitteilungen antippt. Außerdem lassen sich Nachrichten der Mitteilungszentrale über den üblichen Wischer nach links nun entfernen. In der Update-Sektion des App Stores können Nutzer nun wie bei anderen Apps auch durch Ziehen nach unten die Liste aktualisieren.Die neue Vorversion für das kommende Mac-System wartet mit weniger vielen sichtbaren Neuerungen auf. Die Kontakte-App verfügt aber auch hier nun über zwei statt einer Silhouette. Außerdem gibt es ein überarbeitetes Widget für gerade abgespielte Musik in der Mitteilungszentrale.Wenig auf den ersten Blick erkennbare Änderungen gibt es auch bei den Systemen für Apple Watch und Apple TV. Im Wesentlichen dürfte es sich hierbei um Leistungs- und Stabilitäts-Updates handeln.Es ist anzunehmen, dass für macOS, iOS und tvOS recht schnell auch eine neue Public Beta folgt. Die endgültige Freigabe der Updates ist für Herbst 2017 geplant.