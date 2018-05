Die nächste Betarunde: iOS 11.4, macOS 10.13.5, watchOS 4.3.1 und tvOS 11.4

17F59b

15F4061d | 15F4061e

15L5560b

15T5555c

Vor zwei Wochen erschienen die ersten Public Betas von macOS 10.13.5, iOS 11.4, tvOS 11.4 und watchOS 4.3.1, zwei Wochen zuvor hatte Apple die ersten Entwicklerversionen verteilt. Am heutigen Abend tauchen erneut Updates in der Software-Aktualisierung auf, ab sofort lässt sich nämlich Beta 3 laden. Die Buildnummern der aktuellen Beta-Versionen lauten:macOS 10.13.5 Beta 3:iOS 11.4 Beta 3:tvOS 11.4 Beta 3:watchOS 4.3.1 Beta 3:Bei allen kommenden Systemen gilt, dass Stabilitätsverbesserungen und Fehlerbehebungen im Vordergrund stehen. An neuen Funktionen hält Apple die Betaversion des Business Chats bereit, außerdem soll mit einiger Verzögerung auch AirPlay 2 mit Multiroom-Unterstützung auf den Markt kommen.Kunden aus dem Bildungsbereich erhalten zeitgleich mit macOS 10.13.5 auch Zugriff auf das neue ClassKit-Framework. ClassKit ermöglicht es unter anderem, Apps direkt an "Schoolwork" anzudocken. Dabei handelt es sich um eine iPad-App für Klassenzimmer und Kursräume, um Schülern Aufgaben zuzuweisen und deren Lernfortschritt im Auge zu behalten. Weitere Details zu ClassKit gibt es auf Apples Entwicklerseiten Die finalen Versionen der kommenden Systeme erscheinen frühestens Ende Mai, wahrscheinlich aber erst im Juni. Angesichts der bevorstehenden Einführung von AirPlay 2 ist auch mit einem Update für den HomePod zu rechnen, dessen Verkaufsstart hierzulande weiterhin in den Sternen steht.Herunterladen lassen sich die aktuellen Beta-Versionen aus Apples Entwicklerbereich - die öffentlichen Testversionen für Mitglieder im Public-Beta-Programm sind noch nicht zum Download freigegeben.