macOS 10.13.5 in der zweiten Beta

Einen Tag nach den neuen Betaversionen von iOS 11.4, tvOS 11.4 sowie watchOS 4.3.1 folgt am heutigen Abend auch ein neuer Entwicklerbuild von macOS 10.13.5 (Build 17B45c). Auf wesentliche Neuerungen muss man sich in macOS 10.13.5 nicht einstellen, denn so wie die meisten macOS-Updates bringt auch diese Version in erster Linie Fehlerbehebungen mit. Apple dokumentiert in der Updatebeschreibung lediglich eine wichtige Veränderung: Messages in iCloud lässt sich nun testen. Der schon vor geraumer Zeit angekündigte Dienst soll es ermöglichen, iMessages auf allen Geräten hinweg synchron zu halten und insbesondere auch die Nachrichten-Historie abzugleichen.Angesichts des normalerweise üblichen Zeitplans ist frühestens Ende April mit der Freigabe der finalen Version zu rechnen. Bei 10.13.5 handelt es sich demnach um das letzte oder vorletzte Wartungsupdate für macOS 10.13 High Sierra, bevor dann im Herbst das nächste Major Release ansteht. Dieses stellt Apple Anfang Juni auf der alljährlichen Entwicklerkonferenz vor.