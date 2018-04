Neue Betas: iOS 11.4, tvOS 11.4 und watchOS 4.3.1

iOS 11.4

tvOS tvOS 11.4 und watchOS 4.3.1

Der öffentliche Test der kommenden Systemupdates hat gerade erst begonnen, weswegen von keiner Veröffentlichung innerhalb der nächsten vier bis sechs Wochen auszugehen ist. Anfang April war die erste Betaversion erschienen, nun folgt der zweite Reigen an Entwickler-Builds. Wie üblich zu Beginn einer Betaphase vergingen seit dem ersten Release zwei Wochen – erst in einem späteren Stadium beschleunigt Apple den Takt. Im Folgenden eine kurze Zusammenfassung, was die Aktualisierungen an Änderungen mit sich bringen. Noch nicht mit von der Partie ist übrigens Beta 2 von macOS 10.13.5Während der Betaphase von iOS 11.3 hatte Apple die Version 2 des AirPlay-Standards zunächst eingeführt, dann ohne weitere Erklärungen wieder entfernt. iOS 11.4 ist nun der nächste Versuch, AirPlay 2 und damit auch Multiroom-Unterstützung an die Nutzer zu bringen. Wer mehr als einen HomePod anschaffen möchte (sobald dieser irgendwann einmal auch hierzulande erscheint...) hat damit die Möglichkeit, mehrere Geräte anzusteuern und beispielsweise Stereo-Sets zu erstellen. Allerdings muss dazu auch der HomePod aktualisiert werden. Ebenso wie bei macOS 10.13.5 ist iMessages in iCloud auch Bestandteil von iOS 11.4. Für Entwickler im Bildungsbereich relevant ist ClassKit, ein Framework, das direkt auf die Bedürfnisse von Schulen und Hochschulen zugeschnitten wurde.Die Systemupdates der verschiedenen Plattformen erscheinen oft zeitgleich. Auch wenn jedes System auf das jeweilige Gerät angepasst ist, hat Apple die Entwicklung dennoch so harmonisiert, dass bestimmte Funktionen direkt auf allen Systemen zur Verfügung stehen. Im aktuellen Fall ist es AirPlay 2, das als Neuerung in drei der vier Systeme auftaucht. watchOS 4.3.1 bleibt hierbei natürlich außen vor und konzentriert sich nur auf Fehlerbehebungen. Eine kleine funktionelle Anpassung ist die Warnung, demnächst keine Apps aus den Anfangstagen der Watch-Entwicklung mehr nutzen zu können. Betroffen sind Watch-Apps für watchOS 1, also bevor Apple native Entwicklung ermöglichte.