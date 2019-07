Die meisten XR-Nutzer wissen gar nicht, welches iPhone sie haben... aber dass es 5G unterstützt

XR-Nutzer wenig bezeichungs-sicher

Markenkenntnis bei Android-Topmodellen

Wasserdicht? 5G? NFC?

Auf technik-affinen Seiten ist die Bezeichnung eines neuen Geräts von großer Bedeutung – und unzählige Diskussionen ranken sich darum, ob es sich um einen guten Produktnamen handelt. Beispielsweise lautete im Falle des iPhone XR die große Frage, was sich Apple dabei nur gedacht habe. Eine offizielle Antwort darauf hatte es übrigens gegeben, laut Phil Schiller orientierte man sich an gängigen Bezeichnungen für sportliche Autos. Eine aktuelle Umfrage unter mehr als 2000 Verbrauchern zeigt hingegen, dass derlei Debatten für normale Nutzer keinerlei Bedeutung haben – die Mehrheit der XR-Nutzer weiß beispielsweise nicht einmal, welches Modell sie gerade einsetzen.Gerade einmal 44 Prozent der befragen Besitzer eines iPhone XR konnten angeben, um welche Modellreihe es sich handelt. Dieser vergleichsweise niedrige Wert lässt sich wohl so erklären, dass Apple eine weniger technik-begeisterte Zielgruppe anspricht. Diese möchte "das iPhone" erwerben und greift eher zum günstigsten Modell im Sortiment. Wer hingegen "das iPhone XS" möchte, hat sich eingehender mit der Materie beschäftigt. Immerhin 57 Prozent der XS-Besitzer waren in der Lage, die Modellbezeichnung zu benennen.Bei den Top-Modellen im Android-Markt sieht es anders aus. Mehr als 71 Prozent der Besitzer eines Galaxy S9+ waren in der Lage, die korrekte Benennung ihres Smartphones wiederzugeben. Auch dies erscheint plausibel, denn wer für ein Android-Smartphone so tief in die Tasche greift und sich nicht für eines der günstigen Modelle entscheidet, hat höchstwahrscheinlich genauere Recherchen durchgeführt."Mein iPhone unterstützt 5G", behaupten der Umfrage zufolge 47 Prozent der AT&T-Kunden. 62 Prozent jener Nutzer bemerkten sogar eindeutige Geschwindigkeitsvorteile, wenn sie sich im 5G-Netz aufhalten – also jenem Netz, das weder flächendeckend existiert, noch vom iPhone unterstützt wird. Bei Verizon, T-Mobile und Sprint wissen hingegen sehr viel mehr Kunden, dass Apple noch keine 5G-Unterstützung bereitstellt.Zuletzt noch ein Umfrageergebnis zu weiteren Smartphone-Merkmalen. Dass ihr iPhone NFC unterstützt, wissen nur 14 Prozent der Besitzer eines iPhone XR, XS oder XS Max. Immerhin etwas mehr als die Hälfte hat etwas von der Wasserfestigkeit des Geräts mitbekommen – wohingegen nur 40 Prozent der befragten Samsung-Nutzer wussten, ihr Smartphone auch kabellos aufladen zu können.