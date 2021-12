Die beliebtesten Emojis 2021: Neue Rangliste zeigt meistgenutzte Piktogramme des Jahres

Freudentränen, Herz und erhobener Daumen



Top 10 des Jahres 2021 Top 10 des Jahres 2021

Einzelkategorien: Rakete, Bizeps, Schmetterling

Flaggen werden kaum genutzt

Emojis sind aus den Chats vieler Menschen nicht mehr wegzudenken. Egal, ob Gefühle, Absichten oder andere Dinge – per Piktogramm lässt sich Vieles auf einfache Weise vermitteln. Da sich das Jahr dem Ende nähert, hat das Unicom-Konsortium eine Rangleiste der am meisten genutzten Emojis 2021 erstellt. Das Lachgesicht mit Freudentränen ist demnach das beliebteste Emoji des Jahres gewesen. Die Studie kürte ebenso Sieger in einzelnen Kategorien, darunter Körperteile, Tiere und Fortbewegungsmittel.Der unangefochtene Spitzenreiter ist das Lachgesicht mit Freudentränen – es hat einen Anteil von über 5 Prozent an den 2021 verwendeten Emojis, so das Unicom-Konsortium. Der einzige nennenswerte Piktogramm-Konkurrent ist das zweitplatzierte Herz, welches ebenfalls sehr häufig zum Einsatz kam. Auf Platz 3 folgt ein weiteres Lachgesicht mit Tränen vor Freude, das noch ausgelassener erscheint als der Spitzenreiter – der Abstand zu den Plätzen 1 und 2 sei jedoch deutlich, so die Studie . Die Top 5 komplettieren der erhobene Daumen und das Tränengesicht.Auf Position 6 folgen die gefalteten Hände, die beispielsweise als Geste des Danks oder Gebets genutzt werden. Die Plätze 7 bis 9 belegen Piktogramme, die Verliebtheit und Zuneigung ausdrücken: der Kussmund, das lächelnde Gesicht mit Herzen und das Emoji mit Herzen statt Augen. Das klassisch-lächelnde Gesicht ist der letzte Vertreter in der Top 10.Das Unicom-Konsortium hat zudem die Bestplatzierten einzelner Kategorien gekürt. Im Bereich Transport und Fortbewegungsmittel führt die Rakete. Sie sei symbolisch für Aufbruch, Fortschritt und große Veränderungen. Der angespannte Bizeps dominiert in der Kategorie "Körperteile", zu der Handgesten nicht hinzugezählt wurden. Bei Blumen und Pflanzen liegt der Blumenstrauß vorne. Das meistgenutzten Tier-Emoji 2021 war der Schmetterling. Hinsichtlich zur Schau gestellter sportlicher Aktivitäten belegt die radschlagende Person den ersten Platz.Die Studie geht zudem kurz auf die unbeliebtesten Emojis 2021 ein. Flaggen sind demzufolge die am wenigsten verwendete Kategorie aller Piktogramme, obwohl sie kurioserweise von der Anzahl (258) her die größte Gruppe aller Emoji-Einzelkategorien stellen.