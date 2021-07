Neue Emojis voraus: Schmelzender Smiley, viele Hände und ein schwangerer Mann

Viele neue Darstellungen von Händen



Quelle: Emojipedia

Schwangerer Mann, gute Hoffnung, Bohnen

Smileys salutieren und schmelzen dahin

Mit schöner Regelmäßigkeit wächst die Zahl der Emojis. Jahr für Jahr werden viele neue Symbole und auch zahlreiche Variationen bekannter Bilder in den Standard aufgenommen. Die Entscheidung, welche künftig auf Smartphones, Notebooks und Desktops zur Verfügung stehen, trifft das Unicode-Konsortium. Es hat jetzt eine Liste der Kandidaten veröffentlicht, die gute Chancen haben, in der kommenden Version enthalten zu sein.39 Bildchen haben es in den Draft für Emoji 14.0 geschafft. Die Gesamtzahl der in den Standard aufgenommenen Emojis wird sich allerdings naturgemäß noch deutlich erhöhen, da viele in diversen Hautfarben zur Verfügung stehen. Das betrifft alle Darstellungen von Menschen und Körperteilen wie zum Beispiel Händen. Letztere machen wir schon in früheren Versionen einen Großteil der Kandidaten aus, über deren Aufnahme im September entschieden wird. In der aktuellen Liste finden sich etwa Hände, die ein Herz formen, ein Handschlag sowie ein Symbol, das Daumen und Zeigefinder reibt. Bei allen wird selbstverständlich Wert auf ethnische Diversität gelegt.Im Hinblick auf Geschlechtergerechtigkeit haben es die Darstellung eines schwangeren Mannes und einer geschlechtsneutralen Person "guter Hoffnung" in die Auswahl geschafft. Ob diese Emojis den neuen Standard durch häufige Verwendung bereichern werden, bleibt abzuwarten. Gute Chancen haben dürften ein jugendliches gekröntes Haupt und ein Troll mit Keule. Kidney-Bohnen könnten die Gemüseauswahl bei den Emojis erweitern. Zudem gibt es zwei Vogelnester, eine Koralle und Seifenblasen.Natürlich wird es in Emoji 14.0 auch neue Smileys geben. Zu den Finalisten gehören unter anderem ein salutierendes Symbolbild und ein dahinschmelzendes gelbes Gesicht. Ein Rettungsring, ein Autoreifen und eine Rutsche sowie ein Röntgenbild runden die Kandidatenliste ab. Auch ein großes Gleichheitszeichen und eine nahezu leere Batterie könnten die Aufnahme in den Standard schaffen. Wann Apple und andere Hersteller die neuen Emojis in ihren Geräten und Apps nach der Verabschiedung zur Verfügung stellen, bleibt abzuwarten.