Die Filme und Apps der Woche für iPhone, iPad und Mac

Der Disclaimer lautet

iOS App Store

Archiver for iPhone – 1,09

Electronic Lab – Gratis

Scuba Trainer für Taucher – 3,49

Swiss Grid Koordinaten Tool – 1,09

Photo TV Cast – 1,09

Mac App Store

Flight Unlimited 2K17 – 5,49

iTunes Movie Store

Almost famous - Fast berühmt – 3,99

Die Lebenden reparieren – 9,99

Traffic - Macht des Kartells – 3,99

Der Schwerpunkt der vergünstigten Apps und Filme liegt diese Woche auf kleinen (Gratis-)Tools: Mit einem Kandidaten kann man WLAN-Löcher aufspüren, mit einem anderen (De-)Komprimieren, ein dritter sendet per WLAN Fotos vom iPhone/iPad zum Smart-TV. Mit vielen Zahlen hantieren die App für Alles rund um Koordinaten und eine Elektrotechnik-Software.Gleich vier Oscars gewann der Drogen-Thriller „Traffic“ mit Benicio Del Toro, während Steven Spielbergs Doku-Spielfilm „Lincoln“ zwei erhielt. Ein französisches Drama um Leben und Tod, eine Dokumentation über unser Essen und der 70er-Jahre-Streifen „Almost Famous“ machen die Auswahl komplett.: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und können im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Wir übernehmen für die Preisnachlässe der Anbieter keine Gewähr.Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 3,49 Euro (ab iOS 8)Der „Passwort-Tresor“ unterstützt Touch ID, eine unbegrenzte Anzahl von Datenbanken und Ordnern, zudem beinhaltet er eine Schnell-Suche.statt 2,29 Euro (ab iOS 8)Daten jeder Art kann der Archiver in die gängigen Formate komprimieren, mit Passwort versehen und wieder auspacken. Er vereint einen File Manager, Mail- und Touch-3D-Support.statt 5,49 Euro (ab iOS 8)Wer sich im Bereich Elektrotechnik und Informatik bewegt oder einfach gerne Schaltungen baut, kann mit dieser App u.a. messen, berechnen, coden und simulieren.statt 4,49 Euro (ab iOS 9)Die App macht Taucher dank bebildertem Test fit für diverse Tauschscheine oder frischt wichtiges Hintergrundwissen vor dem Gang in die Tiefe auf.statt 2,29 Euro (ab iOS 8)Koordinaten in vier unterschiedliche Formate umwandeln bildet die Kernaufgabe des Programms. Diese lassen sich per Ortung erstellen, speichern und online teilen.statt 2,29 Euro (ab iOS 8)Einen Smart-TV mit UPnP-/DLNA-Unterstützung vorausgesetzt, lassen sich mit diesem Kandidaten Bilder per WLAN auf den Fernseher streamen.statt 8,99 Euro (ab macOS 10.6.6)Die San Francisco Bay Area, Las Vegas und die Schweiz lassen sich mit dem Flugsimulator in HD überfliegen.statt 4,49 Euro (ab macOS 10.11)Wem die Sprachnotizen-App des iPhones auf dem Mac fehlt, hat nun eine Alternative gefunden. Recordam verspricht hochqualitative Aufnahmen.statt 6,99 Euro (ab macOS 10.10)Die App zeigt eine Reihe Details über die vorhandenen WLAN-Signale und hilft so, Schwachstellen in der häuslichen Abdeckung aufzufinden.statt 9,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Drama mit Fairuza Balk, Kate Hudson, Philip Seymour Hoffman. Regie und Buch: Cameron CroweRotten Tomato: 89%, Metacritic: 90Der 15-jährige William tourt im Auftrag des „Rolling Stone”-Magazins mit einer Band durch die USA der wilden 70er und erlebt Rock‘n Roll hautnah.statt 9,99 Euro ( Leihe: 1,99 Euro ).Dokumenation mit Robert Kenner, Richard Pearce, Elise Pearlstein. Regisseur: Robert KennerRotten Tomato: 95%, Metacritic: 80Zwei Emmys gewann Kenner mit der Nahrungsmittel-Doku, in der Konzerne und Landwirte die Gesundheit ihrer Kunden für Profit aufs Spiel setzen.statt 13,99 Euro ( Leihe: 4,99 Euro Drama mit Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne Dorval. Regie: Katell QuillévéréRotten Tomato: 91%, Metacritic: 82Zwei schicksalhafte Geschichten führen in dem französischen Drama zusammen und münden in einem leidenschaftlichen Kampf ums Leben.statt 9,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Biopic mit Daniel Day-Lewis, David Strathairn, James Spader. Regisseur: Steven SpielbergRotten Tomato: 89%, Metacritic: 86Zwei Oscars erhielt die Chronologie der letzten vier Monate im Leben des wohl einflussreichsten Präsidenten der Vereinigten Staaten.statt 5,99 Euro ( Leihe: 0,99 Euro Thriller mit Michael Douglas, Don Cheadle, Benicio Del Toro. Regisseur: Steven SonderberghRotten Tomato: 92%, Metacritic: 86Ein mexikanischer Cop lässt sich auf ein gefährliches Spiel um Geld, Tod und Drogen mit einem undurchsichtigen General ein – der Film erhielt vier Oscars.