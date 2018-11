Die Filme und Apps der Woche für iPhone, iPad und Mac

The Disclaimer

iOS App Store

Bluebird - Be Social – gratis

Rayman Fiesta Run – 1,09

Mac App Store

Road Trip Planer – 10,99

iTunes Movie Store

City of God – 9,99

Freunde fürs Leben - Truman – 9,99

Your name - Gestern, heute und für immer – 3,99

Für Audiophile und Menschen mit erhöhten Sound-Ansprüchen sind zwei Apps, die sowohl die Aufnahme verbessern als auch die Ausgabe genau justieren können. Aus der Exoten-Ecke stammt ein Tool, um OBD-Daten aus Autos auszulesen und zu analysieren. Ansonsten gibt es praktische Helfer für Twitter und Tumblr, für Netzwerkanalyse und Routenberechnungen.Bei den Filmen der Woche tummeln sich neben einem alten und einem neuen Science-Fiction-Streifen, eine fröhliche, spanische Komödie und actionreiche Indy-Kost aus Brasilien.: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und können im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Wir übernehmen für die Preisnachlässe der Anbieter keine Gewähr.Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 2,29 Euro (ab iOS 10.3)Die Twitter-App macht das Lesen der Timeline und das Twittern schöner und praktischer. Diverse Modi und Spezialfunktionen stehen dazu zur Verfügung.statt 21,99 Euro (ab iOS 9.3)Das Tool simuliert eine Studioumgebung, um Ton und Sprache aufzunehmen, zu editieren und zu filtern.statt 13,99 Euro (ab iOS 9)Der Spektrum-Analysator beherrscht Systemkalibrierung, Schallpegel-Monitoring und Test-Routinen für allerlei Audio-Equipment.statt 3,49 Euro (ab iOS 8)Der legendäre Jump'n'Run-Held erlebt sein Abenteuer auf dem iPhone/iPad: In 75 Leveln wartet eine Unmenge an Aufgaben und drei Bossgegner auf den Spieler.statt 6,99 Euro (ab iOS 8)Kompatibel zu allerlei Auto-Diagnose-Adaptern bringt Shift OBD eine ganze Reihe Features mit, um diverse Fahrzeug- und Fahrwerte zu analysieren.statt 6,99 Euro (ab iOS 11)Mit der Spark Camera nimmt man Videos auf, fügt eigene Musik hinzu und wendet Filter an. Die Clips lassen sich dann schneiden und speichern.statt 3,49 Euro (ab iOS 8)Die App rühmt sich, der beste Tumblr-Client auf dem Markt zu sein. Sie bietet eine Reihe Funktionen, um Fotos und Videos zu durchsuchen sowie zu teilen.statt 6,99 Euro (ab macOS 10.10)GPX-Daten, die von GPS-Empfängern und Programmen stammen, kann der Editor öffnen, verändern und exportieren. Routen und Wegpunkte lassen sich umfassend editieren.statt 10,99 Euro (ab macOS 10.9)Der Visualizer für Netzwerkaktivitäten liefert anschauliche Graphen für Durchsatz und Qualität für alle kompatiblen Geräte (NAS etc.) sowie historische Verlaufsansichten.statt 16,99 Euro (ab macOS 10.11)Das Programm macht es einfach, seinen Road Trip vorzubereiten: Jeder Pin kann detaillierte Angaben zu Reisezeit, Wetter und vielen andere Informationen tragen.statt 23,99 Euro (ab macOS 10.9)Trine ist ein schön-gemachter Fantasy-Plattformer mit einer märchenhaften Atmosphäre und schönen Rätseln für Klein (ab 12 Jahren) und Groß.Auch im Angebot:statt 16,99 €. (macOS 10.5+)statt 10,99 €. (macOS 10.5+)statt 9,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro ).Schwarze Komödie mit Kim Greist, Michael Palin, Robert De Niro. Regisseur: Terry GilliamRotten Tomato: 98%, Metacritic: 88Sam Lowry arbeitet in einem Konzern einer schrägen Zukunftswelt, doch dann löst ein kleiner Fehler eine Kette von wahnwitzigen Ereignissen aus.statt 11,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Action-Drama mit Luis Otávio, Alexandre Rodrigues, Douglas Silva. Regisseur: Fernando MeirellesRotten Tomato: 91%, Metacritic: 79Meirelles wirft mit seiner spannenden Geschichte einen umfassenden Blick auf die Favelas Rio de Janieros und per Retrospektive eines Rückkehrers auf ihre Entwicklung.statt 11,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Komödie mit Ricardo Darin, Javier Camara, Dolores Fonzi. Regisseur: Cesc GayRotten Tomato: 99%, Metacritic: 81Nach vielen Jahren treffen sich zwei alte Freunde wieder. Sie lachen, weinen und reden miteinander, um sich schließlich für immer zu verabschieden.statt 9,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Science Fiction Thriller mit Leonardo Di Caprio, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy. Regisseur: Christopher Nolan.Rotten Tomato: 86%, Metacritic: 74Vier Oskars erhielt der actiongeladene Science Fiction, in dem Dom Cobb (Di Caprio) wertvolle Geheimnisse aus dem Unterbewußtsein seiner träumenden Opfer stiehlt.statt 9,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Amüsante Dokumentation von Michael Moore.Rotten Tomato: 100%, Metacritic: 70Michael Moores Versuche, Roger Smith, den Vorsitzenden von General Motors, vor die Kamera zu bekommen, bilden den Rahmen für eine bissige Gesellschaftssatire.statt 9,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Anime gesprochen von Maximilian Belle, Laura Jenny, Tobias John von Freiend. Autor: Makoto ShinkaiRotten Tomato: 98%, Metacritic: 88Träume verbinden auf schicksalhafte Art ein japanisches Mädchen vom Lande mit einem Jungen aus Tokyo.