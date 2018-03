Die 10 besten Smartphone-Kameras - laut Consumer Reports

Die zehn besten Smartphone-Kameras

Messverfahren, Video-Qualität und Gesamtvergleich

Längst sind Kameras kein Beiwerk eines Mobiltelefons mehr, sondern eine essenzielle Komponente, die von vielen Nutzern weitaus intensiver als die eigentliche Grundfunktionalität (Telefonie) verwendet wird. Aus diesem Grund zählt Fotoqualität auch zu einem wesentliche Kriterium beim Vergleich der unzähligen Smartphones auf dem Markt. Apple hatte bei den ersten iPhone-Generationen noch weniger Interesse an den Kameras gezeigt, wurde in den letzten Jahren aber zum Klassenprimus. Eine aktuelle Aufstellung von Consumer Reports kürt die zehn besten momentan verfügbaren Smartphones-Kameras.Unter den zehn besten Kamerasystemen findet sich ein iPhone nach dem anderen. Der erste Platz geht, wenig überraschend, an das iPhone X, gefolgt vom iPhone 8 und iPhone 8 Plus. Erst auf dem vierten Rang findet sich ein Gerät aus dem Hause Samsung, nämlich das Galaxy S8+. Platz fünf nimmt das iPhone 7 ein - und das bereits zweieinhalb Jahre alte iPhone 6s Plus schafft es noch immer auf Position 6. Dahinter reihen sich Galaxy S8, Galaxy Note 8 sowie das iPhone 7 Plus ein, welches schlechter als die 4,7"-Variante abschnitt. Das Samsung Galaxy S8 Active belegt den zehnten Platz. Noch nicht mit aufgenommen ist Samsungs gerade erst präsentiertes Galaxy S9 - man kann davon ausgehen, dass Samsungs neues Flaggschiff weit vorne mitspielt.Um eine Wertung festzulegen, geht Consumer Reports nach mehreren Kriterien vor. Ausschlaggebend sind unter anderem tatsächliche Auflösung, Dynamikumfang, Farbgenauigkeit sowie Rauschverhalten. Alle Geräte in der Top 10 erzielten als Note ein "exzellent" oder "sehr gut". Bei der Videoqualität setzte sich das iPhone X deutlich vom iPhone 8 Plus ab und erhält eine Notenstufe besser. Im Vergleich der kompletten Smartphones und nicht nur einzelner Funktion kam Consumer Reports allerdings zum Ergebnis, das iPhone 8 etwas besser als das iPhone X einzustufen. Grund: Das Gehäuse des iPhone X ist deutlich empfindlicher und die Akkulaufzeit fällt etwas geringer aus. Damals betonte Consumer Reports allerdings schon, noch nie eine bessere Smartphone-Kamera als die des iPhone X getestet zu haben.