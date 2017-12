iPhone 8 vs iPhone X im Vergleichstest - warum CR das iPhone 8 besser einstuft

Vergleichsweise schwache Akkulaufzeit, empfindliches Gehäuse

Dennoch ein "Top Performer"

Consumer Reports, zu vergleichen mit der deutschen Stiftung Warentest, überprüft neue Geräte anhand standardisierter Verfahren. Damit soll es Kunden möglich sein, abseits von Werbetexten auf den Herstellerseiten nachzuvollziehen, was die jeweiligen Produkte zu bieten haben. Für Aufsehen sorgte vor einem Jahr die explizite Nicht-Empfehlung des MacBook Pro mit Touch Bar. Ein Software-Fehler hatte dazu geführt, dass die Akkulaufzeit des Gerätes extrem schwankte. Nachdem Apple das Problem beseitigte, sah es ganz anders aus und Consumer Reports nahm die Kritik zurück. Im Falle der beiden aktuellen iPhone-Baureihen überrascht das Ergebnis nun ebenfalls: Das iPhone 8 wird nämlich besser gewertet als das iPhone X. Ob die gewählten Messverfahren dem eigenen Nutzungsverhalten entsprechen, muss jeder für sich selbst entscheiden.Ein Grund für die Bevorzugung des iPhone 8 Plus war der simple Fakt, dass die Konstruktion etwas stabiler ist. Ermittelt wurde dies in Falltests, bei denen das iPhone X schneller einen Defekt aufwies als das iPhone 8. Ähnliche Kritik wurde auch bei anderen Smartphones geäußert, die ebenfalls eine komplette Glaskonstruktion aufweisen, beispielsweise beim Galaxy S8. Zum Einsatz kommt dabei eine Maschine, die harte Belastung simuliert. Das Testverfahren lässt sich im unten eingefügten Video sehen.In einer weiteren Disziplin schnitt das iPhone 8 ebenfalls besser ab. Ein Roboter führt automatische Testzyklen durch und bedient bei voller Displayhelligkeit verschiedene Bereiche des Systems - von Navigation, Fotos über Telefonate. Das iPhone X hielt mit einer Akkuladung 19,5 Stunden durch, das iPhone 8 Plus hingegen ganze 21 Stunden. Die 4,7"-Variante des iPhone 8 kommt allerdings nur auf 19 Stunden. Consumer Reports weist darauf hin, dass ein iPhone X problemlos einen ganzen Tag aushalte, verglichen mit sämtlichen getesteten Smartphones aber vergleichsweise kurz durchhält. Ein besonders Lob hat Consumer Reports für die Kamera des iPhone X übrig. Bessere Fotoqualität habe man noch nie bei einem Smartphone gesehen.Auch wenn sich das iPhone X somit nicht an der Spitze der Smartphone-Rangliste setzen kann (wie berichtet landet aber auch das iPhone 8 nicht ganz vorne), handelt es sich laut Consumer Reports dennoch um ein hervorragendes Gerät. Das Magazin vergisst nicht zu erwähnen, dass für langjährige Apple-Nutzer ein iPhone ohnehin die interessantere Wahl ist, selbst wenn ein Android-Konkurrent etwas besser abschneidet. Bei allen Geräten handle es sich um "Top Performer", die letztendliche Kaufentscheidung sei daher auch eine Frage des persönlichen Geschmacks. Man solle sich aber überlegen, ob es wirklich ein iPhone X sein müsse - oder nicht vielleicht doch das wesentlich günstigere und stabilere iPhone 8... oder das noch günstigere, dennoch leistungsfähige iPhone 7.