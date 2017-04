Deutscher Computerspielpreis 2017: Auch einige Mac-Spiele ausgezeichnet

Das »Beste Deutsche Spiel«

Gestern Abend veranstalteten die deutschen Branchenverbände BIU e.V. und GAME e.V. gemeinsam mit dem Minister für digitale Infrastruktur Alexander Dobrindt die feierliche Preisverleihung des Deutschen Computerspielpreises, welche von Barbara Schöneberger moderiert wurde. Wie auch in den Vorjahren räumten vor allem Spiele aus der Windows-Welt und Konsolentitel ab, allerdings sind einige der Ausgezeichneten auch auf dem Mac zu haben.Dazu gehört der Gewinner des Hauptpreises allerdings nicht. Die Jury zeichnete das Action-Rollenspiel Portal Knights mit dem Titel aus. Für die Entwickler bei Keen Games bedeutet dies einen Geldsegen von 110.000 Euro. Portal Knights ist aktuell nur für Windows, Xbox One und PlayStation 4 zu haben.Exklusive Mac-Spiele fanden sich gestern gar nicht auf der Bühne, allerdings sind einige der Prämierten mit ihrem Spielen auch unter macOS zu finden - allerdings kein einziger im Mac App Store. Folgende ausgezeichnete Spiele gibt es auch für den Mac:Im Gegensatz zu 2016, als es einige Mobilspiele für iPhone und iPad auf eines der 14 Kategorie-Siegertreppchen schafften, gelang es diesmal nur einem einzigen. Im Bereich »Bestes Mobile Game« entschied sich die Jury für den Shooter im Retrolook namens Glitchskier von Shelly Alon. Diesen gibt es für iOS, macOS, Android und Windows und besticht durch wirklich minimalistische Grafik. Auch der Trailer zum Spiel setzt einen Kontrapunkt zu üblichen Hochglanz-Trailern anderer Spiele.Nicht für den Mac verfügbar, aber trotzdem interessant sind auch die beiden Gewinner der Kategorie »Serious Games«. Einerseits handelt es sich dabei um »Debugger 3.16«, in dem man programmiererisch ein Videospiel zu seinem Vorteil verändern kann, und andererseits um »Orwell«, in dem man unter Ignorierung jeglichen Datenschutzes als Profiler arbeitet, um einen Terroranschlag auzuklären. Internationale Preise gingen an Uncharted 4, The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Blizzards Overwatch; den Publikumspreis, der per Online-Abstimmung ermittelt wurde, erhielt The Witcher 3.