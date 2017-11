Designkonzept für iPhone SE 2018: Randloses Display auf 4 Zoll

Das iPhone X hat vorgegeben, wie die iPhones der Zukunft im Großen und Ganzen aussehen: Nahezu randloses OLED-Display und keine Home-Taste. Zweifellos werden die iPhones in Standardgröße dem eingeschlagenen Weg folgen, doch was ist mit dem »kleinen« Modell? Das iPhone SE hat nicht zuletzt im MTN-Forum immer noch eine Menge Anhänger, obwohl die verbaute Hardware inzwischen zwei Jahre alt ist. Viele wünschen sich von Apple deswegen eine Neuauflage im kommenden Jahr: ein 4-Zoll-iPhone im X-Design.Auf YouTube hat ein Videokünstler nun ein entsprechendes Konzeptvideo hochgeladen, welches den Idealvorstellungen vieler Fans entsprechen dürfte. Denn es berücksichtigt gleich mehrere häufig geäußerte Wünsche: Das randlose OLED-Display (inklusive Display-Nase an der oberen Kante), aber trotzdem die bewährte iPhone-5-Gehäuseform mit Edelstahlrahmen, ohne »2,5-D-Glas«, welches stabiler in der Hand liegt. Auch die Kamera - wenn sie auch keine Dualkamera ist - bleibt wunschgemäß plan verbaut und erhält keinen »Kamerabuckel«. An der Unterkante des Konzepts warten zwei Lautsprecher, die den 3,5-mm-Klinkenstecker ersetzen.Aus Apple-Kreisen gibt es nach wie vor keinerlei Hinweise auf eine überarbeitete Version des iPhone SE. Das »Zwischen-iPhone« von Anfang 2016 ist außerhalb des üblichen Generationenzyklus veröffentlicht worden und erhielt bis heute nur ein kleines Speicher-Upgrade, ohne dass sich die sonstigen Hardware-Komponenten verändert hätten. Der vor allem in Asien, aber zu einem gewissen Grad auch hierzulande anzutreffende Trend zu immer größeren Displays sorgt dafür, dass das SE nicht Apples höchste Priorität besitzt; es ist durchaus möglich, dass es ein One-Time-Produkt bleibt. Die Hoffnung stirbt aber bekanntlich zuletzt, dass sich Apple doch noch an die Arbeit macht, die komplizierte iPhone-X-Technologie in das Gehäuse eines 4-Zoll-iPhones hineinzupressen. Dass dabei allerdings wie in dem Rendering gezeigt die beliebte Gehäuseform von 2012/13 erhalten bleibt, darf durchaus bezweifelt werden.