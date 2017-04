Design-Prognosen zum iPhone 8

Gerader Bildschirm?

Vertikale Dual-Kamera

Für September wird das Jubiläums-iPhone mit zahlreichen neuen Funktionen und einem gänzlich neuen Design erwartet. Nachdem Apple allmählich mit den finalen Tests beginnt und die Testproduktion in naher Zukunft starten wird, kommen einige neue Details ans Tageslicht. So konnte die japanische Webseite Mac Otakara einige neue Details zu dem Gerät in Erfahrung bringen.Laut der nicht näher genannten Quelle, welche aber Insider-Kenntnisse haben soll, sei Vorder- und Rückseite aus Glas gefertigt. Diese Information wird aber bereits seit Längerem in der Gerüchteküche diskutiert. Neu sind hingegen die Details bezüglich Apples Materialwahl für den Metallrahmen, welcher die beiden Glasscheiben verbinden soll - der Quelle zufolge setze Cupertino hierbei auf Hochglanz-gebürstetes Edelstahl. Dies solle dann eine ähnliche Haptik wie bei der Edelstahl-Variante der Apple Watch haben. Die Edelstahl-Legierung der intelligenten Uhr ist äußerst resistent gegen Kratzer und könnte daher für ein wertiges Gehäuse des iPhone 8 sorgen.Weiter soll Apple bei dem kommenden Smartphone auf das bisher bekannte 2,5D-Displayglas setzen. Dies bedeutet, dass zwar die Bildschirmabdeckung zu den Seiten abgerundet ist, das OLED-Display aber anders als bei Samsungs S8-Geräten ohne Biegung bleibt. Dadurch soll eine bessere Ablesbarkeit des Monitors gewährleistet sein. Zur Breite der Ränder um den Bildschirm äußerte man sich hingegen nicht weiter. Die Touch-ID-Technik soll in den Bildschirm integriert werden. Somit könnte das Gerät auf einen dedizierten Sensor auf der Rückseite verzichten. In dem eingebundenen Konzept, welches nicht von Mac Otakara stammt, ist dies jedoch mit einer rückwärtigen Touch-ID-Einheit gelöst:Der letzte Punkt, welcher näher erläutert wird, ist die iSight-Kamera auf der Rückseite des Smartphones. Diese könnte, ähnlich wie bei dem iPhone 7 Plus, aus zwei Linsen bestehen. Allerdings soll das komplette Kameramodul nicht mehr horizontal sondern vertikal angebracht werden. Die Gründe hierfür liegen angeblich bei den möglichen Virtual-Reality-Funktionen des Gerätes. So werde durch die neuartige Ausrichtung ein besseres 3D-Bild erzeugt.Die Vorstellung des iPhone 8 wird für September erwartet. Neben dem neuen Design, der neuen Bildschirm-Technik und der möglichen VR-Funktionen rechnen Branchenkenner mit einer Möglichkeit zum kabellosen Laden. Laut neuesten Gerüchten wird das iPhone 8 Apples bisher teuerstes Smartphone. Das Basismodell könnte um die 1000 Euro kosten.Weiterführende Links: