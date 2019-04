Der nächste Chip-Meilenstein: Apple kann ab nächstem Jahr auf 5 nm setzen

Vorteile durch Reduzierung

Samsung stark unter Druck

Schon Anfang des Jahres hatte sich angedeutet, dass Apples bevorzugter Chip-Fertiger TSMC kurz vor einem wichtigen Meilenstein steht. Nun heißt es in einem neuen Bericht , TSMC könne tatsächlich noch in diesem Jahr mit der Chip-Fertigung in 5-nm-Bauweise beginnen. TSMC habe die erforderliche technische Infrastruktur erfolgreich getestet und bereite sich daher nun darauf vor, Aufträge zur Massenproduktion anzunehmen. Der Entwicklungsleiter von TSMC zeigt sich in einer Stellungnahme stolz, damit nun weitere große Performance-Verbesserungen zu ermöglichen, welche man für den KI-Bereich wie auch 5G benötige. Natürlich erfordere dies enge Zusammenarbeit mit den Partnern, um die Vorteile nutzen zu können. TSMC arbeitete laut Cliff Hou daher mit den wichtigen Herstellern zusammen – womit sicherlich auch Apple gemeint ist.Die Reduzierung der Strukturbreite ermöglicht es normalerweise, die Leistung bei gleichem Energiebedarf zu steigern oder bei gleicher Performance die Leistungsaufnahme zu senken. Gerade im Mobilbereich wird daher mit besonderem Nachdruck an immer weiterem Absenken gearbeitet. Den ursprünglichen Plänen zufolge war TSMC sogar zuversichtlich, schon die 2018er Chip-Serien in 5-nm-Bauweise zu fertigen – allerdings blieb es bei der Umstellung von 10 auf 7 nm (was Apple beim aktuellen A12- und wohl auch A13-Chip nutzt). Mit dem A14 des Jahres 2020 wäre für Apple der Wechsel auf 5 nm möglich.Der nächste wichtige Meilenstein taucht ebenfalls am Horizont auf. Wie bereits im Januar berichtet , hat TSMC den Großteil der Investitionen darauf verlagert, nach der erfolgreichen Umstellung auf 5 nm nun 3 nm ins Visier zu nehmen. Klappt alles nach Plan, so wäre die Marktreife schon im Jahr 2022 möglich. Der ambitionierte (und nicht unrealistische) Zeitplan setzt Samsung zunehmend unter Druck. Apple hatte schon vor Jahren damit begonnen, die Chip-Produktion von Samsung hin zu TSMC zu verlagern – und derzeit deutet nichts darauf hin, dass Samsung wieder erste Wahl werden könnte.