Der iMac 27" ist Geschichte – nur noch das 24"-Modell bleibt verfügbar

Es gibt nur noch den iMac 24"

Nach über einem Jahrzehnt keinen iMac 27" mehr

Planänderung oder hatte Apple den iMac Pro nie im Sinn?

In den Wochen vor dem Event kursierten verschiedene Gerüchte zum Nachfolger des iMac 27". So war mehrfach die Rede davon, Apple wolle die Marke "iMac Pro" wiederbeleben. Angeblich sollte dieser einen M1 Max mit zusätzlichen Kernen erhalten und sich damit leistungsmäßig vom kleinen iMac absetzen. Ming-Chi Kuo sagte, in diesem Jahr werde es ein solches Gerät allerdings nicht mehr geben, Apple habe die Einführung angeblich verschoben. Wie es jetzt hingegen aussieht, kam es zu keiner Verschiebung, sondern wohl sogar zu einer kompletten Streichung. Apple stellte keinen Nachfolger des iMac 27" vor, stattdessen strich Cupertino das Modell komplett aus dem Sortiment.Wer momentan den Apple Online Store aufruft, findet in der Mac-Sektion unter "iMac" nur noch das im vergangenen Jahr vorgestellte Modell mit M1-Chip. Der verräterische Satz während des Events lautete, es gebe jetzt nur noch einen Mac, den man umstellen müsse – nämlich den Mac Pro. Daraus lässt sich wohl deutlich ableiten, dass es bei Apple keine Pläne mehr gibt, weiterhin mit zwei verschiedenen iMac-Modellen zu arbeiten. Wer auf einem 27"-System arbeiten möchte, kann zwar einen Mac Studio (oder auch Mac mini) an das neue Display mit 27" anschließen, einen vollintegrierten Mac oberhalb des iMac 24" gibt es aber nicht mehr.Damit endet eine ziemlich lange Ära. Den ersten iMac 27" hatte Apple vor mehr als zehn Jahren vorgestellt, nämlich im Oktober 2009. Die Aufteilung zwischen einem großen und einem kleinen iMac ist noch viel älter. Das ursprüngliche Modell gab es nur mit 15" CRT-Display, seit Umstellung auf TFT konnte man aber zwischen verschiedenen Größen wählen. Zum iMac 15" (Flat Panel, die "Nachttischleuchte") gesellte sich der iMac 17", später erschien der iMac 20", seit September 2006 gab es auch 24".Es bleibt unbekannt, ob Apple von Anfang an vorhatte, keinen Nachfolger des iMac 27" mehr zu präsentieren, oder ob es sich um eine Entscheidung der letzten Monate handelte. Wenn sich die namhaften Leaker allerdings derart einstimmig auf eine Vorhersage festlegen, in Hinblick auf den iMac Pro waren aus mehreren Quellen dieselben Informationen einzuholen, spricht dies eher für eine Planänderung. Wie dem auch sei – auf einen großen iMac sollte man nicht mehr hoffen, auch die Vorstellung im nächsten Jahr erscheint angesichts des aktuellen Sortiments sehr unwahrscheinlich.