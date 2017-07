Der Fotoguide: Umfangreiche Wissensdatenbank über Fotografie mit großem Update

294 Artikel in 9 Kategorien

»Für Einsteiger« beschäftigt sich mit grundlegenden Themen wie Belichtungszeit, Blende und Weißabgleich, gibt Tipps zum Umgang mit ihnen und warnt vor typischen Anfängerfehlern.

»Bildkomposition« wendet sich den Themen über Motivgestaltung, geeigneten Kameraeinstellungen, Farbe, Licht und Symmetrie zu.

»An Beispielen« kann man die Genese von spezifischen Bildern von Landschaften, Menschen oder Architektur nachverfolgen.

»Aurüstung« beschreibt die Hardware, von der Kamera selbst über Objektive bis hin zu Speichermedien.

»iPhone & iPad« ist die spezielle Sektion für die immer bessere Kamera der iOS-Geräte, die Nutzer der App im Zweifel immer dabei haben.

»In der Praxis« enthält Artikel, was man vor, während und nach einer Aufnahme berücksichtigen sollte.

»Hintergrundwissen« geht mehr in die Theorie über Belichtung, Linsen, Sensoren und typische Abbildungsfehler.

Das »Quiz« enthält keine Artikel, sondern eine launige Abfolge von Hunderten von Fragen zum Thema Fotografie.

Das »Glossar« schließlich packt alle relevanten Begriffe in ein alphabetisches Verzeichnis zum Nachschlagen.

Preis und Verfügbarkeit

Die App »Fotoguide« der deutschen Entwicklerschmiede Blue Box Productions aus Aalen ist für ihre sehr detaillierte Datenbank zum Thema Fotografie bekannt. Nachdem sie zuletzt etwas in die Jahre gekommen ist, präsentiert sie sich seit heute mit einem großen Update auf Version 4 sowohl optisch als auch inhaltlich auf den neuesten Stand gebracht (Store: ).Die knapp 300 Artikel berühren alle relevanten Themengebiete rund ums Knipsen mit Spiegelreflex-, System-, Bridge-, Spezial- oder Smartphone-Kamera. Die Zielgruppe sind sowohl Einsteiger, die sich für die Grundlagen interessieren, als auch Erfahrene, welche anhand von dokumentierten Bildbeispielen neue Techniken lernen, Ausrüstung entdecken oder Hintergrundwissen erfahren möchten.Die Aufmachung der App entspricht Apples aktuellen Design-Vorgaben und ist - wie sich das für eine App zu diesem Thema gehört - garniert mit einer Menge von Bildmaterial. Die Artikel gliedern sich in neun Kategorien:Die App beinhaltet außerdem eine Suche, ein Inhaltsverzeichnis und die Möglichkeit, einzelne Artikel als gelesen oder als Favoriten zu markieren. Der Fotoguide Version 4.0 ist nicht als neue App in den Store eingezogen, sondern kann von Besitzern der Vorgängerversion kostenlos aktualisiert werden. Für Neukunden ist der Kaufpreis bis Ende Juli um 40 Prozent auf 5,49 Euro reduziert ( ). Die Mindestvoraussetzung an das System von iPhone oder iPad beträgt iOS 9.1. Eine Apple-Watch-App ist dabei inklusive. Der Fotoguide setzt intensiv auf App Thinning, sodass die auf der Produktseite angegeben 1,42 GB Speicherbedarf nie erreicht werden. Als Faustregel kann gelten, dass die zahlreichen Bilder auf dem iPad für etwa 580 MB Speicherbedarf sorgen, bei Plus-iPhones für 410 MB und bei iPhones mit 4,7’’-Display etwa 250 MB.Weiterführende Links: