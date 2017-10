Der App Store hat Probleme - Ausfall zahlreicher Dienste

Apple hat seit einer ganzen Weile mit Problemen im App Store zu kämpfen. Am gestrigen Abend kamen die ersten Berichte über Fehlfunktionen der Dienste auf, offensichtlich konnte Apple den Fehler aber noch nicht beheben. Betroffen sind neben dem App Store auch Mac App Store, Apple Music, iTunes in der Cloud und iTunes U. Auf der offiziellen Statusseite macht Apple keine konkreten Informationen und gibt stattdessen nur an, dass Benutzer "möglicherweise sporadische Probleme mit dem Dienst haben".Wer sich durch die verschiedenen App Stores klickt, bemerkt aber sehr schnell, an welchen Stellen es hakt. Beispielsweise sind von vielen Seiten sämtliche Rezensionen verschwunden. Die Meldung lautet stattdessen, Bewertungen seien kürzlich zurückgesetzt worden - eine Funktion, die es eigentlich gar nicht gibt. Entwickler können zwar neuerdings Rezensionen kommentieren, haben aber natürlich keine Möglichkeit, diese zu entfernen.Außerdem bestehen weiterhin Probleme mit der Seitennavigation im Rezensionsbereich. Sofern es überhaupt eine funktionierende erste Seite mit Kundenbewertungen gibt, bleibt Seite 2 meist leer. Dieses Fehlverhalten tritt bereits seit einigen Wochen regelmäßig auf. Weniger Rückmeldung gibt es zu Problemen beim Kaufvorgang oder Download neuer Apps. Updates hingegen schlagen häufiger fehl - teilweise sogar direkt mit Serverfehler 503 ohne eine abgefangene Fehlermeldung. Die Web-Vorschau von Storeseiten zeigt übrigens alle Informationen korrekt an, die Fehler treten nur direkt in App Store und Mac App Store auf.Angesichts der Vielzahl an Diensten, die momentan Störungen aufweisen, handelt es sich offensichtlich um einen größeren Fehler. Auch die lange Zeit bis zur Behebung, mehr als 12 Stunden sind ziemlich ungewöhnlich, sprechen für ausgeprägtere Probleme. Apple selbst dokumentiert 19.52 Uhr des gestrigen Abends als Beginn der Probleme.