Day One wechselt Besitzer: WordPress-Betreiber Automattic übernimmt Tagebuch-Tool

Bisheriges Team bleibt Day One erhalten

Integration von WordPress und Tumblr

Freemium-Modell wird beibehalten

Die beliebte Tagebuch-App "Day One" hat einen neuen Besitzer. Das unter anderem für das weltweit meisteingesetzte Content-Management-System WordPress und die Software Simplenote verantwortliche Unternehmen "Automattic" sicherte sich die Software, die vor 10 Jahren auf den Markt kam. Day-One-Gründer und -CEO Paul Mayne verkündete die Neuigkeit via Blogeintrag. Wieviel Geld das Unternehmen für die Software bezahlte, ist nicht bekannt. Trotz der Übernahme soll Day One vom gleichen Team wie bisher weitergeführt werden – inklusive des CEO.Paul Mayne zeigt sich in seinem Blogbeitrag zur Übernahme begeistert über die neuen Möglichkeiten, die ein großes Unternehmen wie Automattic für Day One biete. Im Gegensatz zu vielen anderen Übernahmen kleiner Softwarefirmen durch Marktgrößen wolle Automattic die Software nicht einfach schlucken und das Team an andere Projekte verteilen – vielmehr soll Day One im Großen und Ganzen so beibehalten und weiterentwickelt werden wie bisher. Dazu zählen Mayne zufolge auch die Privatsphäre-Features des Programms.Im Zuge der Übernahme gab Mayne dennoch eine Neuerung für die Software bekannt. Zukünftig sollen die Automattic-Dienste WordPress und Tumblr in Day One integriert werden, um Nutzern die Gelegenheit zu geben, bestimmte Tagebucheinträge oder anderen Texte über die Plattformen mit anderen Anwendern zu teilen. So sollen die Social-Media-Features von Day One erweitert werden. Wer entsprechende Funktionen nicht möchte, kann die Software aber auch so weiterverwenden wie bisher – inklusive gewohnter Features wie Support für eingefügte Fotos, Audio-Aufnahmen und Online-Synchronisierung.Am Geschäftsmodell der Tagebuch-Software soll sich ebenso kaum etwas ändern. Wie bisher wird Day One in zwei Varianten angeboten: einer kostenlosen Version und einem Abo-Angebot für 4,49 Euro pro Monat (oder 37,99 Euro pro Jahr). Die Gratis-Version unterstützt nur eine begrenzte Anzahl an Einträgen.