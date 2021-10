Das neue MacBook Pro: Ausstattung und Aufpreise

Der neue M1 Pro und Max im Vergleich

M1 M1 Pro M1 Max CPU-Kerne 4 Performance, 4 Energieeffizenz 6/8 Performance, 2 Energieeffizenz 8 Performance, 2 Energieeffizenz GPU-Kerne 7/8 GPU-Kerne 14 bzw. 16 GPU-Kerne 24/32 GPU-Kerne RAM 8 oder 16 GB 16 GB oder 32 GB 32GB oder 64 GB RAM-Bandbreite Ca. 70 GB/s Bis zu 200 GB/s Bis zu 400 GB/s Neural Engine 16 Kerne 16 Kerne 16 Kerne

Das MacBook Pro 14"

Basis-Ausstattungslinien des 14" MacBook Pro

14" kleines Modell 14" großes Modell CPU 8-Kern CPU 10-Kern CPU GPU 14-Kern GPU 16-Kern GPU SSD 512 GB 1 TB RAM 16 GB 16 GB Ladegerät 67W USB-C-Ladegerät 96W USB-C Ladegerät Preis 2.249 Euro 2.749 Euro

Aufpreise 14"-Modelle

14" kleines Modell 14" großes Modell M1 Pro mit 8‑Core CPU, 14‑Core GPU Basis M1 Pro mit 10‑Core CPU, 14‑Core GPU +230 Euro M1 Pro mit 10‑Core CPU, 16‑Core GPU +270 Euro Basis M1 Max mit 10‑Core CPU, 24‑Core GPU +500 Euro +230 Euro M1 Max mit 10‑Core CPU, 32‑Core GPU +730 Euro +460 Euro 16 GB Ram Basis Basis 32 GB Ram +460 Euro +460 Euro 64 GB Ram +960 Euro +960 Euro 512 GB SSD Basis 1 TB SSD +230 Euro Basis 2 TB SSD +690 Euro +460 Euro 4 TB SSD 1.380 Euro +1.150 Euro 8 TB SSD 2.760 Euro +2.530 Euro 67 Watt Netzteil Basis 96 Watt Netzteil +20 Euro Basis

Das MacBook Pro 16"

Basis-Ausstattungslinien des 16" MacBook Pro

16" kleines Modell 16" mittleres Modell 16" großes Modell CPU 10-Kern CPU 10-Kern CPU 10-Kern CPU GPU 16-Kern GPU 16-Kern GPU 32-Kern GPU SSD 512 GB 1 TB 1 TB RAM 16 GB 16 GB 32 GB Ladegerät 140W USB-C Ladegerät 140W USB-C Ladegerät 140W USB-C Ladegerät Preis 2.749 Euro 2.949 Euro 3.849 Euro

Aufpreise 16"-Modelle

16" kleines Modell 16" mittleres Modell 16" großes Modell M1 Pro mit 10‑Core CPU, 16‑Core GPU Basis Basis M1 Max mit 10‑Core CPU, 24‑Core GPU +230 Euro +230 Euro M1 Max mit 10‑Core CPU, 32‑Core GPU +410 Euro +410 Euro Basis 16 GB Ram Basis Basis 32 GB Ram +460 Euro +460 Euro Basis 64 GB Ram +960 Euro +960 Euro +460 Euro 512 GB SSD Basis 1 TB SSD +230 Euro Basis Basis 2 TB SSD +690 Euro +460 Euro +460 Euro 4 TB SSD +1.380 Euro +1.150 Euro +1.150 Euro 8 TB SSD +2.760 Euro +2.530 Euro +2.530 Euro

Apple präsentierte am heutigen Abend die neuen MacBook-Pro-Modelle – mit den schnellen und trotzdem energieeffizenten M1-Pro- und M1-Max-Prozessoren. Anders als bei den bisherig vorgestellten M1-Macs unterscheiden sich die einzelnen Modelle deutlicher. Der Käufer hat nun die Auswahl zwischen vielen verschiedenen Ausbaustufen des Prozessors – nicht nur zwischen M1 Pro oder M1 Max wie die Namen suggerieren.Zu allererst ein Blick auf die nun verfügbaren Prozessoren der unterschiedlichen "Apple Silicon"-Macs:(Store: In der Standard-Konfiguration bringt das 14"-MacBook-Pro "nur" den M1 Pro mit – doch auch hier lässt sich der M1 Max mit entsprechenden Aufpreisen sogar mit der 32-Kern-GPU verbauen. Das kleine Modell bringt in der Basis-Konfiguration nur eine 14-Kern-GPU mit – auf diese Weise möchte Apple wohl den Ausschuss bei der CPU-Herstellung reduzieren. Wie stark sich jedoch die zwei GPU-Kerne weniger in der Praxis auswirken, wird sich erst nach Auslieferung der Geräte zeigen.Die Aufpreis-Liste ist, ausgehend vom Basis-Modell recht lang. Bei den Aufpreisen für RAM und SSD orientiert Apple sich an den sonstigen M1-Macs:(Store: Beim 16"-Modell stehen gleich drei Basis-Ausstattungslinien zum Kauf bereit – obwohl sich das kleinste und das mittlere Modell wohl nur durch die SSD-Größe unterscheiden.Etwas kürzer fällt hier die Aufpreisliste aus, da es das 16"-Modell nicht mit den kleinsten Varianten des M1 Pro zu kaufen gibt. Hier bringt der M1 Pro stets 10 CPU-Kerne und 16 GPU-Kerne mit: