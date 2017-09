Das iPhone 8 kann ab sofort vorbestellt werden

iPhone bei der Telekom

iPhone 8 bei o2

iPhone 8 bei Vodafone

So wie in den Jahren zuvor beginnt die Vorbestellung einer neuen iPhone-Generation in derselben Woche wie die Präsentation. Aus diesem Grund war bereits zur Ankündigung des Apple-Events weitgehend klar, ab dem heutigen Tag Bestellungen aufgeben zu können.Wer zu den ersten Kunden zählen möchte, die am 22. September ihr neues iPhone in der Post vorfinden, kann ab sofort Bestellungen aufgeben. Am Vertriebsschema hat sich nichts geändert. Während Apple die Geräte vertragsfrei verkauft, liegt der Kaufpreis bei den Mobilfunkanbietern deutlich niedriger - im Gegenzug muss natürlich ein Vertrag abgeschlossen oder um zwei Jahre verlängert werden.https://clkde.tradedoubler.com/click?p=278969&a=1548046&g=23 779412Wie üblich macht die Telekom den Anfang und aktiviert die Bestellseite von allen Anbietern als erster. Ab sofort ist es daher möglich, Bestellungen bei der Telekom aufzugeben.Wer die Meldung bekommt, momentan sei die Bestellung noch nicht möglich, sollte es über die eigene Accountseite probieren und dort die Vertragsverlängerung auswählen. Zur Telekom: Apples Angaben zufolge beginnt die Auslieferung des iPhone 8 am Freitag in einer Woche. Vermutlich gibt es diesmal weniger stark ausgeprägte Lieferverzögerungen, da Apple zwei statt nur eine neue iPhone-Generation vorgestellt hat. Dass die erste Produktion dennoch recht schnell vergriffen sein wird, ist aber recht wahrscheinlich. Der aktuell laufenden MTN-Umfrage in dieser News zufolge sind etwas mehr Nutzer am iPhone X als am iPhone 8 interessiert. Offizielle Zahlen wird es aber wohl nie geben, denn Apple schlüsselt nicht nach einzelnen Baureihen auf.Nur kurze Zeit nach der Telekom hat auch o2 die Vorbestellungen eröffnet und lädt Kunden ein, sich für ein iPhone 8 oder iPhone 8 Plus zu entscheiden. Auf dieserSeite lässt sich das Modell auswählen: Vodafone ist nun ebenfalls mit von der Partie und bietet das iPhone 8 ebenfalls an. Die Übersichtsseite erreichen Sie über diesen Link: Wir werden in Kürze auch eine Übersicht veröffentlichen, die alle wichtigen Verträge samt verbundener Kosten bei den drei großen deutschen Mobilfunkunternehmen beinhaltet.