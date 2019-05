Das iPad 2 ist Geschichte: 8 Jahre nach Einführung stellt Apple den Support ein

Apple stellte das iPad 2 im März 2011 als Nachfolger des Ur-iPads vor – es brachte einen deutlich schnelleren A5-Prozessor mit, verzichtete aber noch auf einen hochauflösenden Retina-Bildschirm. Da besonders die Grafikeinheit aufgrund des normalen Bildschirms weniger Arbeit zu verrichten hatte, blieb das iPad 2 über viele Jahre ohne Performance-Einbußen nutzbar. Apple selbst bot das iPad bis zum März 2014 als günstiges Einstiegsmodell neben dem iPad der dritten und vierten Generation an.Acht Jahre nach der Vorstellung und fünf Jahre nach Verkaufsende setzt Apple das iPad 2 nun auf die "veraltet"-Liste . Dies bedeutet, dass die Geräte nicht mehr in Apple Stores oder bei autorisierten Apple-Partnern Instand gesetzt oder gewartet werden. Ausnahmen gibt es in Kalifornien und in der Türkei: Dort ist Apple durch Gesetze gezwungen, die Geräte noch bis zum März 2021 zu reparieren.Apple stellt meistens fünf Jahre nach offiziellem Verkaufende die hardwaremäßige Unterstützung für Geräte ein – manchmal gibt es aber Ausnahmen . Dies erklärt auch, warum das iPad 3 bereits nicht mehr gewartet wird: Apple nahm das iPad 3 vor dem iPad 2 aus dem Verkauf (nämlich im Oktober 2012), als das iPad der vierten Generation angekündigt wurde.