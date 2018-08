MacBook Air 2012 bald "Vintage" – Apple startet aber wohl ein Pilotprojekt

Pilotprojekt: Bis 2020 Reparaturen

Eine weitere Mac-Baureihe des Jahres 2012 zählt sehr bald zu den nicht mehr offiziell unterstützten Geräten. Genau genommen verliert das MacBook Air "June 2012" aber nicht komplett Apples Zuwendung, sondern lediglich die Hardware wird als "Vintage" deklariert. Das kommende große macOS-Update lässt sich auch auf den sechs Jahre alten Geräten noch betreiben. Erst die darauf folgende Version im Jahr 2019 beendet wohl auch den Software-Support. Sobald ein Gerät "Vintage" ist, stellt Apple keine Ersatzteile mehr her und die Lagerbestände der Händler schrumpfen schnell. Die Möglichkeit offizieller Reparaturen ist damit rasch eingeschränkt, denn meist sind nur noch für eine gewisse Weile Akkus erhältlich, nicht aber mehr Gehäuse oder andere Komponenten. Diese liefert Apple nämlich nicht mehr an Händler aus, selbst wenn noch Lagerbestände vorhanden sind.Wie MacTechNews aus sicherer Quelle in Erfahrung bringen konnte, gibt es beim MacBook Air aber eine Art Pilotprojekt. Obwohl das Gerät zum 31.8.2018 in die Vintage-Liste mit aufgenommen wird, soll es noch lange darüber hinaus offizielle Reparaturen geben. In internen Dokumenten heißt es, noch bis zum 31. August 2020 Original-Ersatzteile verwenden zu können. Dies gilt sowohl für Apple selbst, als auch für authorisierte Service Provider. Voraussetzung dafür bleibt aber, dass noch Ersatzteile vorhanden sind – produzieren wird Apple diese nämlich nicht mehr. Tritt nach dem 31.8.2018 ein Defekt auf, so kann sich der Kunde wie gewohnt an den offiziellen Service wenden. Dort erhält er dann die Antwort, ob noch ein von Apple gefertigtes Ersatzteil zu haben ist – oder ob der Nutzer auf eigene Faust den Drittanbietermarkt bemühen müssen.Apples normale Hardware-Unterstützung von fünf bis sechs Jahren ist bereits ein langer Zeitraum – eine solche Ausweitung auf mehr als acht Jahre seit Vorstellung eines neuen Macs aber wirklich beispielhaft. Selbst wenn man sich im Zeitraum September 2018 bis August 2020 nicht mehr auf eine Original-Reparatur verlassen kann, so handelt es sich dennoch um eine enorm lange Spanne, in denen der Hersteller noch Hardware-Unterstützung anbieten kann. Für den ein oder anderen Nutzer erhöht dies die Lebensdauer seines Macs sicherlich noch zusätzlich.