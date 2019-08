Dark Mode für alle Office-Apps: Microsoft ist bereit für iOS 13

Word, Excel und PowerPoint

iOS 13 und iPadOS 13 bringen bekanntermaßen einen systemweiten Dark Mode mit. Darauf hat sich auch Microsoft eingestellt: Alle Apps von Office 365 werden den dunklen Modus unterstützen. Aktualisierte Versionen sollen pünktlich zum Erscheinungstermin von Apples neuer Ausgabe des Betriebssystems für iPhone und iPad zur Verfügung stehen.Jon Friedman, bei Microsoft als Chefdesigner für die Office-Produkte zuständig, kündigte jetzt in einem Blogpost an, dass die iOS-Versionen von Word, Excel und PowerPoint Apples systemweiten Dark Mode unterstützen werden. Das gilt auch für SharePoint, OneDrive, OneNote, Planner und To-do. Eine neue Version von Outlook für iOS, die den dunklen Modus mitbringt, hat der Softwarehersteller bereits gestern veröffentlicht.Friedman zufolge war die Anpassung des Designs der Office-Apps an den Dark Mode keine simple Aufgabe. Die meisten Nutzer seien der Ansicht, dabei handele es sich um eine einfache Wahl zwischen Schwarz und Weiß. "Für das Feature benötigt man aber ein großes Spektrum von Graustufen und Farbverläufen", schreibt er. An der Entwicklung seien zahlreiche Designer aus verschiedenen Bereichen des Unternehmens beteiligt gewesen, da nicht nur die iOS-Apps, sondern auch die Desktop- und Android-Versionen von Office den Dark Mode unterstützen sollen.Auf iPhone und iPad erfolgt die Umschaltung zwischen hellem und dunklem Modus in den Systemeinstellungen von iOS 13. Die Office-Apps richten sich dann danach. Der Dark Mode wird nicht nur von vielen Nutzern als angenehm empfunden, er kann bei Geräten mit OLED-Displays auch für einen geringeren Energieverbrauch sorgen. Bei LC-Panels ist letzteres in aller Regel nicht der Fall.