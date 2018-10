Dark Mode für Webseiten: Neue Safari Technology Preview erlaubt Anpassungen für Dunkel-Modus

Mit macOS Mojave führte Apple einen neuen Dunkel-Modus im Betriebssystem ein: Der gesamte Desktop, das Dock, die Menuleiste und alle Fenster kompatibler Programme passen sich automatisch an das ausgewählte Theme an. Beim Betrachten von Webseiten kann der Dunkel-Modus aber schnell nervig werden: Oftmals strahlt dem Nutzer eine hell gestaltete Internetseite entgegen und führt den Dark Mode ad absurdum. Dritthersteller können Apps mit macOS Mojave an den Dunkel-Modus anpassen, Webseiten erhalten aber derzeit von Safari nicht genügend Informationen, um sich ebenfalls in einem angeglichenen Farbschema darzustellen.Zwar gibt es manche Safari-Plugins , welche den Versuch unternehmen, das Aussehen von Webseiten an den Dunkel-Modus anzupassen – diese funktionieren aber meist nur in wenigen Fällen zufriedenstellend.In der gerade erschienenen Safari Technology Preview 68 nahm Apple diesbezüglich eine Anpassung vor: Für Webseitenbetreiber gibt es zukünftig über CSS (mit der Media-Query "prefers-color-scheme") die Möglichkeit, abfragen, welches Farbschema der Nutzer gewählt hat. Auf diese Weise können sich Internetseiten automatisch an das eingestellte Theme anpassen, so dass ein homogeneres Gesamtbild auf dem Desktop entsteht.Noch ist nicht bekannt, wann Apple diese Änderung in einem macOS-Update für die reguläre Safari-Version freigibt. Da macOS 10.14.1 bereits in der fünften Entwicklervorabversion vorliegt, dürfte Apple eine solche Anpassung in dieser späten Testphase nicht mehr einpflegen. Es ist wahrscheinlicher, dass Apple die Änderung mit macOS 10.14.2 oder 10.14.3 für alle Nutzer freigibt. Webseitenbetreiber müssen aber ihre Internetseiten an die neue Funktionalität anpassen, was je nach Komplexität der Seite einiges an Aufwand bedeutet.