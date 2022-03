Corona-Warn-App 2.20: Überarbeitung der Risikoanzeige und praktische Neuerung bei Impfzertifikaten

Corona-Warn-App spricht jetzt auch Ukrainisch

App ermöglicht Anforderung aktualisierter Zertifikate

Risikoanzeige wurde ebenfalls angepasst

Die Corona-Warn-App hat noch lange nicht ausgedient. Angesichts des bevorstehenden Wegfalls von Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen sowie anhaltend hoher Neuinfektionszahlen könnte ihre Bedeutung sogar wieder zunehmen. Die mittlerweile über das reine Kontakt-Tracing weit hinausgehende Anwendung wird folglich auch weiterhin gepflegt, aktualisiert und erweitert. Jetzt hat das für die App federführende Robert-Koch-Institut im iOS App Store und im Google Play Store eine neue Version bereitgestellt.In der soeben erschienenen Version 2.20 berücksichtigt das Projektteam von SAP und Deutscher Telekom unter anderem eine aktuelle Entwicklung, die allerdings alles andere als erfreulich ist. Die Corona-Warn-App ist nunmehr auch auf Ukrainisch verfügbar. Personen, die wegen der russischen Invasion ihres Heimatlandes nach Deutschland geflohen sind, können sie also auch dann nutzen, wenn sie einer der bisher neben Deutsch angebotenen Sprachen Englisch, Polnisch, Türkisch, Bulgarisch oder Rumänisch nicht mächtig sind. Darüber hinaus wurde die Benutzeroberfläche leicht überarbeitet. Die Entwickler entfernten beispielsweise den QR-Code des aktuell verwendeten Zertifikats vom Detail-Bildschirm, weil er bereits in der Übersicht zu finden ist und nicht zweimal erscheinen soll.Eine wichtige Neuerung betrifft die Zertifikate für Auffrischungsimpfungen. Die EU-Vorgaben für deren Gültigkeit haben sich geändert, weswegen etliche Nutzer der Corona-Warn-App den Hinweis "Zertifikat aktualisieren" erhalten. Das betrifft vornehmlich Personen, die mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson immunisiert wurden oder erst nach ihrer Genesung von COVID-19 eine Impfung erhielten. Das führt unter Umständen zu Problemen bei der Prüfung des Zertifikats etwa durch Pflegeheime und Fluggesellschaften oder bei Grenzkontrollen. Betroffene können ab sofort direkt in der Corona-Warn-App kostenlos ein neues Impfzertifikat anfordern. Hierzu wird die bisherige elektronische Bescheinigung ans Robert-Koch-Institut übermittelt. Diese stellt dann ein aktualisiertes Zertifikat aus und schickt es direkt an die CWA, das alte wandert danach automatisch in den Papierkorb der App.Genesenenzertifikate werden in der neuen Version ohne Gültigkeitsdatum angezeigt, zu sehen ist nunmehr lediglich das Datum des ersten positiven Tests. Grund hierfür ist die Tatsache, dass die Dauer des Genesenenstatus regional unterschiedlich festgelegt ist. Die Anzeige eines erhöhten Risikos erfolgt ab sofort nur noch zehn Tage lang, bisher waren es 14 Tage. Darüber hinaus wurde die Risikoanzeige nach einem positiven Testergebnis angepasst. Ausführliche Versionshinweise sind im aktuellen Blogbeitrag des Entwicklerteams zu finden.im iOS App Storeim Google Play Store