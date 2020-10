Corona: Erste Region ermöglicht Kontakt-Tracing auf dem iPhone ohne App

Keine App mehr erforderlich

Bereits bei der Einführung der gemeinsamen COVID-19 Exposure Notifications kündigten Apple und Google an, das Framework so erweitern zu wollen, dass es ohne spezielle App funktioniert. Einen ersten Schritt hierzu unternahm Apple Anfang September mit iOS 13.7. Mittlerweile ist die Entwicklung so weit fortgeschritten, dass die US-amerikanische Hauptstadt Washington für ihr Kontakt-Tracing keine separate iPhone-Anwendung mehr benötigt.Im Kern funktioniert die Lösung für den District of Columbia wie alle Apps, welche auf Apples Begegnungsmitteilungen basieren. Allerdings erfolgen sowohl die anonymisierte Aufzeichnung möglicher Risikobegegnungen als auch die Meldung eines positiven Corona-Tests direkt in den COVID-19 Exposure Notifications. Statt eine Anwendung wie etwa die deutsche Corona-Warn-App zu installieren, muss der Nutzer in den Einstellungen lediglich die Region festlegen und die Datenschutzhinweise bestätigen. Falls bereits die App eines anderen Staates installiert ist, ist zudem noch die hinzugefügte Region zu aktivieren.Die Aufzeichnung von Risikobegegnungen erfolgt nach der Aktivierung automatisch, ohne dass ein weiteres Zutun des iPhone-Besitzers erforderlich ist. Das System der US-amerikanischen Hauptstadt arbeitet auf die gleiche Art und Weise wie etwa die deutsche Corona-Warn-App. Die COVID-19 Exposure Notifications senden in regelmäßigen kurzen Abständen über Bluetooth LE ständig wechselnde IDs aus. Gleichzeitig scannt das iPhone permanent die Umgebung nach Signalen anderer Smartphones ab. Alle IDs werden wie von Apple gefordert verschlüsselt auf den Geräten gespeichert, also nicht an einen zentralen Server geschickt.Hinweise auf mögliche Risikobegegnungen erfolgen ebenfalls direkt aus Apples COVID-19 Exposure Notifications heraus als Push-Benachrichtigung. Ein positiv getesteter Nutzer des "DC Health" genannten Systems kann zudem auch ohne zusätzlich App seine Infektion melden. Hierzu erhält er von der Gesundheitsbehörde des District of Columbia einen achtstelligen Code, den er in den Systemeinstellungen des iPhones eingibt. Die Washingtoner Lösung ist kompatibel zu den auf Apps basierenden Systemen einiger anderer US-Bundesstaaten wie etwa New York, New Jersey, Delaware oder Pennsylvania. Außerhalb dieser Regionen funktioniert sie naturgemäß in Ermangelung entsprechender Backend-Server nicht. Ob weitere US-Bundesstaaten oder die Gesundheitsbehörden anderer Länder wie etwa Deutschland dem Washingtoner Beispiel in absehbarer Zeit folgen werden, ist nicht bekannt.