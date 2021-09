Cook verschickt internes Memo über Produkt-Leaker – "auch letzte Produkte wurden wieder vorab publik"

Cook spricht in einem Memo über Leaker

Rangliste: Die zuverlässigsten Apple-Leaker

Apple unternimmt große Anstrengungen, Entwicklungsarbeit geheimzuhalten. Schon immer war Apple ganz besonders darauf bedacht, interne Vorgänge von der Außenwelt abzuschotten. Dies geht so weit, dass noch nicht einmal jeder Ingenieur immer genau weiß, an welchem Projekt er gerade arbeitet. Wesentlich besser informiert sind meist die namhaften Leaker. Selbst wenn einige Prognosen zum iPhone-Event ausnahmsweise mal nicht stimmten, normalerweise werden Design und Funktionen bevorstehender Geräte im Vorfeld akkurat enttarnt. In einem internen Memo geht Tim Cook noch einmal auf diesen Umstand ein.Wie Tim Cook im Schreiben ausführt, könne er sehr gut verstehen, wie frustrierend es sei, wenn Themen aus Meetings publik werden. Auch die Inhalte des letzten Events seien zum großen Teil bereits vorab an die Presse gelangt. Ihm gehe es ganz genauso und er teile die Enttäuschung. Natürlich sei Austausch untereinander außerordentlich wichtig, allerdings funktioniere dies nur, wenn die Informationen dann bei Apple bleiben.Cook versichert, dass Apple alles unternehme, um diejenigen Personen ausfindig zu machen, welche Details nach außen geben. Es handle sich dabei nur um eine sehr kleine Anzahl an Leuten – aber wer sich so verhalte, habe bei Apple schlicht nichts zu suchen. Generell könne man nicht tolerieren, dass derlei Informationen verbreitet werden, ungeachtet ob es sich um Besprechungsthemen oder gar um produktrelevante Daten handle.Bei einem so großen und verzweigten Konzern wie Apple inklusive der Vielzahl an Zulieferern und Fertigungspartnern ist es allerdings gar nicht so einfach, alle Informationen geheimzuhalten. Die Produktleaks stammen häufig nämlich gar nicht aus Apples eigenen Hallen, sondern von Fertigungspartnern. Andere Branchenexperten, allem voran Mark Gurman von Bloomberg, scheinen tatsächlich sehr eng vernetzt zu sein und über Apple-interne Kontakte zu verfügen. In der aktuellen Rangliste von AppleTrack sieht es momentan übrigens folgendermaßen aus, die zuverlässigsten Quellen sind demnach:1. KANG: 97 % akkurat (aus 143 Leaks)2. COINX: 95 % akkurat (aus 21 Leaks)3. THE INFORMATION: 90 % akkurat (aus 11 Leaks)4. MARK GURMAN: 89 % akkurat (aus 402 Leaks)5. L0VETODREAM: 89 % akkurat (aus 100 Leaks)